-ERDOĞAN: ''KILIÇDAROĞLU FIKRA GİBİ ADAM'' ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan, ''Bir gazete güzel bir başlık attı, 'Kılıçdaroğlu'nun biri bir gün' diye başlayan fıkralarla Türk siyasetinde zaten kendisine silinmez bir yer edindi. Şaka gibi, fıkra gibi adam maşallah'' dedi. Erdoğan, partisince Kars Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. ''Anamuhalefet Partisi'nin Genel Başkanı'nı çirkin iddia ve iftiralarıyla artık baş başa bıraktığını'' belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Genel başkanlık koltuğuna oturalı yaklaşık bir yıl oldu. Siyaset namına maalesef bir tek adım bile kaydedemedi. Kendisini tüm iftiralarıyla baş başa bırakıyorum. Kendisini bana, aileme, arkadaşlarıma ettiği hakaretlerle, onların da ötesinde dini değerlere, hatta yüce Yaradan'a ettiği hakaretlerle milletime havale ediyorum. Benim artık kendisine hiçbir cevap vermeme gerek yok. Ama televizyon programlarında talimini yapacak, kendisi zaten kendisine yeterince zarar veriyor. Geçtiğimiz günlerde bir gazete güzel bir başlık attı, 'Kılıçdaroğlu'nun biri bir gün' diye başlayan fıkralarla Türk siyasetinde zaten kendisine silinmez bir yer edindi. Şaka gibi, fıkra gibi adam maşallah. Kendisini yalanlayalım, tekzip edelim diyoruz, bize fırsat vermeden kendisi kendisini zaten yalanlıyor. Kendisini eleştirelim, U dönüşlerini, çark edişlerini yüzüne vuralım diyoruz, bize kalmadan onu da kendisi U dönüşü olarak değil, S dönüşü olarak cevaplıyor.'' Kılıçdaroğlu'nun aylarca 1 milyon 700 bin öğrencinin ailelerinin üzerinden istismar çabasına girdiğini söyleyen Erdoğan, ''Sonra birisi çıktı bir şaka yaptı, sahte bir e-mail eline tutuşturdular, diyorum ya şaka gibi, fıkra gibi bir genel başkan'' dedi. Samsun'da yoksul bir ailenin bebeğinin vefat ettiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: ''CHP Genel Başkanı bu bebek üzerinden aylarca istismar siyaseti yaptı. Bebeğin vefat ettiği ilçe CHP'li olmasına rağmen, o bebeğin ailesine devlet yardım etmiş olmasına rağmen, CHP Genel Başkanı kendi belediyesini sorgulamak yerine, bebeği istismar etmeye devam etti. Dün akşam yine bir televizyon kanalında halen o bebeği istismar ediyorlar. İnsaf yok. Geçtiğimiz günlerde çok acı bir şey oldu. Bebeğin annesi çıktı, 'Bari bebeğimi mezarında yavrumu rahat bıraksınlar. Anneyim, acım katlanıyor' dedi. Ama CHP Genel Başkanı hala meydanlarda bu bebek üzerinden, bu aile üzerinden rant elde etmenin hırsı içinde. Ben daha ne diyeyim? Ben böyle bir vicdansızlığın neresinden, neresini tutarak muhatap olayım? Ben böyle bir insafsızlığa karşı ne söyleyeyim?'' Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ''çıkalım televizyona'' dediğini ifade ederek, ''Televizyona bu kadar meraklıysan, bir ara Yalan Rüzgarı dizisi vardı, o diziyi yeniden hazırlasınlar, sen çık orada başrol oyna. Sana bu yakışır. Muhatap almamıza gerek yok, biz yolumuza devam edelim'' ifadesini kullandı. -ANAMIZI AĞLATTIN- Kars'a yönelik sağlık hizmetlerini sıralayan ve bu alanda 68 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz dertliyiz ama biz size aşığız. Ferhat gibi, Şirin gibi sevdalıyız biz size. Çünkü bu sevda, bu aşk, bu dert olmazsa bu hizmetler olmaz, bunu böyle biliniz. Yapmamız gereken çok şey var. İşte bu Kılıçdaroğlu, SSK'ya Genel Müdürlük yaptı 8 sene. 1990'lı yıllarda hatırlayın, biz hastane kapılarında az mı çile çektik? Çileyi bırak, bir de muayenehaneye çağırıyor doktor, bizden para alıyor. Oralara da parayı verdik. Bununla da kalmadılar, ilacımızı alamadık yahu. İki tane ilaç veriyorsa iki tanesini 'git eczaneden al.' Şimdi böyle bir şey var mı? Sayın Kılıçdaroğlu sen kimlerle aşık atıyorsun? Sen bize çile çektirdin, çile. Anamızı ağlattın. Ben şimdi soruyorum CHP'ye gönül veren kardeşlerime; Allah aşkına bu çileyi siz çekmediniz mi? Bu çileyi çektiğiniz halde hala nasıl oluyor da 'CHP' diyorsunuz? Şu anda ilaçlarını her yerden rahatlıkla aldığın için mi 'CHP' diyorsun? İstediğin hastaneye rahatlıkla gidebildiğin için mi 'CHP' diyorsun? Bunlara sorun bunları, sorun.''