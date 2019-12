-ERDOĞAN: '''KATAR-TÜRKİYE 2.5 SAAT'' DOHA (A.A) – 12.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasında hiçbir siyasi sıkıntı bulunmadığını belirterek, ''Birbirimize uzak değiliz. Bugün şu topraklardan Türkiye 2,5 saat. Adeta birbirimize komşu durumundayız. Biz, birbirimize kardeş olduk, kardeşçe yaşıyoruz, kardeşce yaşayacağız. Farkımız bu. Bizi kardeş kılan değerlere hep birlikte sahip çıkmalıyız'' dedi. Katar'da bulunan Erdoğan, Four Season Otel'de düzenlenen Türkiye-Katar İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, ''Ortadoğu'nun parlayan yıldızı'' diye nitelediği Katar'a 500'e yakın işadamı ve bakanlarıyla birlikte ziyaret gerçekleştiğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uluslararası toplantıların sonucunun hemen alınamayabileceğine işaret eden Erdoğan, bugün yapılan çalışmaların bereketinin en kısa zamanda görüleceğine inandığını söşyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu tür uluslararası toplantıların bugünden yarına neticeleri alınmıyor olabilir. Fakat bu sabırlı bir yolculuktur, sabır gerektiren bir yolculuktur. Ve Katar'ın önümüzdeki beş yılda 180 milyar dolarlık bir yatırım hedefini düşündüğümüzde buradaki sürece Türk işadamlarının katılımı önem ifade etmektedir. Kısa süre önce Asya olimpiyatlarına, şu anda Asya Futbol Şampiyonasına merkezlik yapan Katar, 2022 Dünya Futbol Şampiyonası'nı da alması sebebiyle ciddi yatırımlar yapacak. Öyleyse Türk müteahhitlerinin, diğer girişimci firmalarımızın özellikle sektörel anlamda yapacakları birliktelikler inanıyorum ki Türkiye Katar kardeşliğinin taçlandırılması olacaktır. '' -''TOPRAK VAR, SU VAR''- Kendisinin, bakan arkadaşlarının ve işadamlarının yaptığı görüşmelerin en kısa zamanda meyvesini vereceğine olan inancını dile getiren Erdoğan, ''Türk ve Katarlı işadamlarının ikili görüşmelerini çok önemsiyorum. Bu ikili görüşmelerin çok kısa zamanda Türkiye'de de karşıtını yapmalıyız. Onu da bekliyoruz'' dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bunları sektörel bazda devam ettirmemiz ve yüksek düzeyli stratejik işbirliği çerçevesinde bunları devam ettirmemiz atılacak adımları süratlendirecektir. Türkiye olarak buna hazır olduğumuz gibi Katarlı kardeşlerimiz de buna hazırdır. Biz birbirimize inanıyoruz güveniyoruz. Biz, el ele verdiğimiz takdirde aşamayacağımız engel yoktur,başaramayacağımız iş yoktur. Bizde 780 bin km karesiyle toprak var, su var. Bunun yanında teknoloji var. Her geçen gün daha da ilerliyor ve tecrübe de var. Bunu sizlerle birleştirmek suretiyle özellikle geleceğe yönelik çok çok bereketli adımlar atabiliriz. Yeter ki birbirimize inanalım. Geçmişin dedikodularını olumsuz kampanyalarını ayaklarımızın altına alalım ve aydınlık geleceğimizi beraber kuralım. '' -''KATAR-TÜRKİYE 2.5 SAAT''.- Başbakan Erdoğan, ticari ilişkiler açısından Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın gerekli bilgileri verdiğini ve kendisini bunun üzerinde durmayacağını belirterek, şöyle devam etti: ''Fakat ben bir şeyi vurgulamak istiyorum. O da şudur; biz birbirimize uzak değiliz. Bugün şu topraklardan Türkiye 2,5 saat. Adeta birbirimize komşu durumundayız. Bağırdığımız zaman birbirimizin sesi duyulur. Öyleyse ortak tarihi oluşturmuş ülkeler olarak ortak bir medeniyetin mensupları olarak biz birbirimize yabancı olabilir miyiz, biz birbirimizi yabancı olarak görebilir miyiz? Biz birbirimize kardeş olduk, kardeşçe yaşıyoruz, kardeşçe yaşayacağız. Farkımız bu. Bizi kardeş kılan değerlere hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bizi kardeş kılan değerlere hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bizi kardeş kılan değerleri sürekli yükseltmeliyiz. Bizim farkımız bu olmalı. Her alanda, maddi alanda manevi alanda... Siyasi, askeri ticari ekonomik kültürel her alanda bunu başarmaya mecburuz. Bizim Katar'la aramızda hiçbir siyasi sıkıntı yok, bugüne kadar olmadı. Bölgeye bakışımız her zaman örtüştü. Ve 'Arabuluculuk' denildiği zaman Türkiye ile Katar'ın bakışları her zaman örtüştü. Şu anda da gerek Filistin’de gerek Lübnan'da gerek Suriye-Lübnan arasındaki sıkıntılarda bakışımız hep aynı. Irak'ta hep aynı. Elele verdik omuz omuza verdik bu sorunlarda dayanışmanın en güzel örneklerini vererek neticeler aldık. Bundan sonra da alacağımıza inanıyoruz. Ekonomik alanda da her geçen gün bunlar gelişiyor. Bu gidiş gelişlerimiz devam etmeli. Yatırımlar ortaklıklar kurularak üçüncü ülkelerde de yapılabilir. Bunu yapmak suretiyle inanıyorum ki Türkiye Katar sıçramasını beraber devam ettirecektir. Türk müteahhitlik sistemi dünyada Çin'den sonra ikinci sıraya oturmuştur. 33 firmasıyla 2. sıradadır. Her geçen gün teknoloji ve potansiyeliyle daha büyük güçler oluşturmaktadır. Enerjide transit bir ülkeyiz siz ise üretici bir ülkesiniz. Burada beraberliklerimiz olmalı. Tarımda, gıdada Türkiye önemli bir merkez. Burada beraber yapacağımızı çalışmalar var. Dünyayı tehdit eden İklim değişikliği konusunda Türkiye buna hazır bir ülke beraber hareket etme noktasında olmalı.'' -SESİ KISIK KONUŞTU- Sesinin kısık olduğu gözlenen başbakan Erdoğan, konuşmasını fazla uzatmak istemediğini dile getirerek, ''Bizim bir Erzurum-Kars seyahatimiz oldu herhalde orada bir sıkıntı yaşadık. Huzurlarınıza böyle gelmek istemezdim ama sizin bu coşkunuz sebebiyle sizlerle birlikte olmayı kendim için görev telakki ettim. Bundan sonraki toplantılarımızda daha sağlıklı bir şekilde sizlerle iç içe oluruz, el ele oluruz. Ve aydınlık yarınlara yürürüz'' dedi.