-ERDOĞAN: KADDAFİ ÇELİŞKİ İÇİNDE CİDDE (A.A) - 20.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Kaddafi gitmeli mi?'' sorusuna ''O safhayı geçti bile. Şimdi burada Kaddafi, kendi kendiyle çelişki içinde. Resmi bir görevle Libya'nın başında olmayana düşen, resmi bir görevle Libya'nın başında olana Libya'yı teslim etmekti'' yanıtını verdi. Erdoğan, Cidde Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmanın ardından, soruları yanıtladı. Başbakan Erdoğan, bir soru üzerine ''Genç kardeşime çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce şunu özellikle tavsiye emekte fayda görüyorum. Bir Müslüman genç, asla küçük düşünmeyecek, büyük düşünecek'' dedi. Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'ten örnek veren Erdoğan, şöyle devam etti: ''Fatih'in bir özelliği vardı. 13 yaşında babası kendisine Devlet-i Aliyeyi Osmaniye'nin başına geçmesini emretti. Emrettiği zaman 'baba ben daha çok küçüğüm, nasıl geçeyim' dedi, babası ısrar edince, kabul etti ve görevi aldı; yaş 13... Fakat babasına verdiği cevap çok enteresan. 'Madem ki ben Devlet-i Aliyeyi Osmaniye'nin başındayım ve padişahım, öyleyse size emrediyorum. Gelin, devletin başına geçin' diyor. Yani, büyük düşünmek bu. İşte, 13 yaşında o çocuk, genç olduğunda da bir karanlık çağı kapatıyor, bir aydınlık çağı açıyor. ama bu arada da iyi yetişiyor. Onun için başarıya inanmak, donanımlı olmak, tecrübe ve neticelendirmek için takip... Tabii ki heyecan dolu olacağız, coşku dolu olacağız ve bizim bir aşkımız olacak. Hiçbir zaman küçük düşünmeyeceğiz, hep büyük düşüneceğiz. 'Suudi Arabistan'ı biz nasıl güçlü hale getirebiliriz, nasıl daha donanımlı hale getirebiliriz, Türkiye'yi nasıl daha büyük hale getirebiliriz' diye düşüneceğiz. Bütün gençliğimiz, böyle düşünecek. Onun için bize küçük düşünmek yakışmaz, biz büyük düşüneceğiz. Düşündükçe de o hedeflere de ulaşacağız, hiç endişeniz olmasın.'' -TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİK SÜRECİ VE FİLİSTİN POLİTİKASI- Başbakan Erdoğan, ''AB'ye girerseniz Filistin'li kardeşlerinizi unutacak mısınız?'' sorusu üzerine de çok kısa bir cevap vermek istediğini belirterek, ''Bundan şüphe ederseniz, ben buna üzülürüm'' yanıtını verdi. Erdoğan'ın yanıtını salondaki katılımcılar alkışladılar. Bir başka gazetecenin ''Kaddafi gitmeli mi?'' sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi: ''O safhayı geçti bile. Şimdi burada Kaddafi, kendi kendiyle çelişki içinde. Biliyorsunuz ilk anda şu sözleri çok önemliydi, 'Ben, şu anda resmi bir görevle Libya'nın başında değilim' diyordu; resmi bir görevle Libya'nın başında olmayana düşen, resmi bir görevle Libya'nın başında olana Libya'yı teslim etmekti. Gerek kendilerine, gerekse oğluna ben telefonla bunları ifade ettim, 'bunun yapılması gerekir' dedim. 'Artık halkın iradesine saygı duymalısın ve biran önce de bu bitmelidir' dedik. Ne yazık ki işi, bu noktaya getirdi. Benim bu görüşmem, 1 Mart tarihindedir. Ne yazık ki bunda başarılı olamadık. Temenni ederim ki bu son gelişmelerle Libya'da artık kardeşin kardeşi öldürdüğü dönem süratle bitsin ve Libya halkının iradesi Libya'ya hakim olsun.'' -''KÖPRÜ OLABİLECEK BİR ÜLKE KONUMUNDA TÜRKİYE''- Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin Medeniyetler İttifakı Projesine İspanya ile birlikte eş başkanlık yaptığını belirterek, ''Medeniyetler ittifakı dediğimiz zaman, İslam dünyası ile Batı dünyası arasında köprü olabilecek bir ülke konumunda Türkiye. Ve böyle bir adım atıldığında 'AB ile İslam dünyası arasındaki iletişimi çok daha hızlı, çok daha kontrollü hale getirecektir' diye düşünüyorum'' dedi. Erdoğan, Cidde Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmanın ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine Erdoğan, bir liderin odasına kapanan, masasında, koltuğunda oturan insan olmadığını, sürekli halkının içinde olması gerektiğini belirtti. Gerekeni yapmanın, ülkeyi yönetmenin bir liderin zaten görevi olduğunu söyleyen Erdoğan, ''Gerek olan nedir, halkın gönlünü kazanmaktır. Halkın gönlünü kazanmak için de sürekli halkın içinde olacaksın, halkınla beraber kaynaşacaksın, hal hatır soracaksın ve ondan kopuk olmayacaksın. Bunu başaracaksın. Televizyonda görünmek falan bunlar meseleyi çözmüyor. O sıcak temas, yani Hakk-el yakin değil, daha da ileri gideceksin ayn-el yakin olacak. Eğer bunu hallederseniz. O zaman neticeyi almak çok daha farklı olacaktır'' diye konuştu. -SUUDİ ARABİSTAN'LA VİZELERİN KALDIRILMASI...- Suriye, Ürdün ve Libya ile vizelerin kaldırıldığını hatırlatan Başbakan Erdoğan, İstanbul'dan yola çıkan bir kişinin, Beyrut, Şam, Amman'a kadar rahatça seyahat edebildiğini söyledi. Suudi Arabistan'la da bu noktada görüşmelerin devam ettiğini bildiren Erdoğan, ''İnşallah o vizeleri de kaldırarak, Yemen üzerinden Hint okyanusuna kadar seyahat özgürlüğünü perçinlemiş olduğumuz günleri görürüz diye temenni ediyorum'' diye konuştu.