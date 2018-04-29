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BBC Türkçe

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Roma'da olağanüstü güvenlik önlemleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan'da Papa Francesco ile görüşmek için gelecek Pazartesi günü ziyaret edeceği Roma'da olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak. Kent merkezinde oluşturulacak özel bölgede herhangi bir gösteriye izin verilmeyecek.

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek Pazartesi günü ziyaret edeceği Roma'da olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak.

Vatikan'da Papa Francesco ile görüşmek için, Vatikan'ın içinde yer aldığı Roma'ya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile de görüşecek. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve bazı bakanların da eşlik etmesi bekleniyor.

Roma Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı karara göre, Erdoğan'ın Roma'ya ulaşacağı Pazar gününden Roma'dan ayrılacağı Pazartesi akşamına kadar kentte 3500 güvenlik görevlisiyle yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Kent merkezinde bir "yeşil bölge" (green zone) oluşturulacak ve bu alanda herhangi bir gösteriye izin verilmeyecek.

Güvenlik önlemleri kapsamında, "nükleer, biyolojik, kimyasal ve radyolojik" tehlikelere karşı eğitilen NBCR timleri de hazırda tutulacak.

İtalyan ANSA haber ajansı, "Kürt toplumuyla birlikte" gösteri ya da eylem yapmasından şüphelenilen derneklerin de özel olarak izleneceğini yazdı.

Il Tempo gazetesi de dün baş sayfasından "Erdoğan'ın Roma'ya gelmesi nedeniyle gizli servis alarmda" başlıklı bir haber yayımlayarak, "Kürt toplumu tarafından, Avrupa'daki havaalanlarında Türk yolculara yönelik eylemler" düzenlenmesi riskinin de ele alındığını yazdı. Gazete, Türk ordusuna silah satan İtalyan ve Fransız şirketlerin gösterilere hedef olması ihtimalinin de değerlendirildiğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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