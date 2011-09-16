-Erdoğan'ın ziyareti İngiliz basınında LONDRA (A.A) - 16.09.2011 - İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Afrika ziyaretine dikkat çekerek, "Erdoğan'ın popülaritesinin Araplar ve Batı için paha biçilemez bir kazanç olduğunu" yazdı. Gazetede Londra'dan David Gardner'ın kaleme aldığı haberde, Başbakan Erdoğan'ın Kuzey Afrika'daki ziyaretlerini sürdürdüğü belirtilerek, Erdoğan için "Arap dünyasındaki en popüler siyasetçi olduğunu haklı bir şekilde iddia edebilir" denildi. "Bazı kişiler Erdoğan'ın, 1187'de Kudüs'ü Haçlılardan geri alan Mezopotamyalı Kürt lider Selahattin Eyyubi'den bu yana Arapların en fazla hayranlık duyduğu Arap olmayan lider olduğunu söylüyor" denilen haberde, Erdoğan'ın İsrail'i hedef alan açıklamaları nedeniyle Batı'da eleştirildiğini kaydetti. "Erdoğan'ın popülaritesi Araplar ve Batı için paha biçilemez bir kazanç" ifadelerinin yer aldığı haberde şu ifadelere yer verildi: "Şimdiye kadar Erdoğan, tehlikeli bir rakip olan, İranlı mollaların agresif ve mezhep ayrılığı güden İslamcılığını zorlanmadan yendi. Türkiye ile İran arasındaki bu bölgesel çekişme Arapların batı destekli despotlardan arınmış, yeni bir demokratik düzen kurmaya çalıştığı bir dönemde Ortadoğunun geleceğinin belirlenmesine katkıda bulunacak."