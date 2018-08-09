Erdoğan'ın ziyareti Alman siyasetini ikiye böldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya yapacağı ziyaret Alman siyasetinde tartışma yarattı. Sosyal Demokrat Partili Dışişleri Bakanı Heiko Maas ziyareti savunurken muhalefetteki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner ziyaret tarihinin sorgulanmaya değer olduğunu söyledi.

FDP Genel Başkanı Christian Lindner Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "Fikir ayrılıkları ortaya çıktığında diyalog yararlıdır. Ancak İslamcı başkanlık diktası referandumundan kısa süre sonra yapılacak bu ziyaretin zamanlamasını kuşkuyla karşılıyorum" dedi. İnsan ve vatandaşlık haklarının Türkiye'deki durumunun açıkça dile getirilmesi gerektiğini belirten liberal politikacı, "Alman hükümeti Batılı bir Türkiye'yi partner olarak gördüğümüzün, İslamcı bir başkanlık diktasına Avrupa Birliği'nde yer olmadığının altını çizmelidir” ifadelerini kullandı.

Maas: Erdoğan seçilmiş devlet başkanı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Rhein-Neckar Zeitung gazetesine verdiği mülakatta "Türkiye'deki başkanlık sistemi beğenilse de beğenilmese de Erdoğan'ın Türkiye'nin seçilmiş devlet başkanı olduğunu ve Almanya'da üç milyondan fazla Türk kökenli insanın yaşadığını hatırlatarak, Türkiye'nin temsilcilerinin Almanya'da istenmediği mesajı vermenin büyük bir hata olacağını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'deki anlaşmazlıkların Almanya'ya taşınması tehlikesinin olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta ise "Karşılıklı konuşmazsak tehlike daha da büyür. Birbirimizle konuşmak yerine geçen dönemde olduğu gibi anlaşmazlıkları medya üzerinden kamuoyuna açık, gürültülü bir şekilde dillendirirsek, o zaman Türkiye'deki anlaşmazlıklar Almanya sokaklarına da sıçrar. İlerleme ancak, görüş ayrılıklarını makul üslupla dile getirmekle sağlanabilir” dedi.

"Yanıt bekleyen sorular var"

Heiko Maas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmede pürüzlü konuların da açıkça gündeme getirileceği mesajı vererek "Yanıt bekleyen bir dizi soru var. Nedenini anlayamadığımız bir şekilde Alman vatandaşları Türk cezaevlerinde yatıyor. Özellikle Avrupa Birliği ile yakınlaşmak isteyen ülkeler açısından basın ve fikir hürriyeti son derece önemlidir. Her buluşmada açık bir şekilde dile getireceğimiz bir dizi sorun mevcut. Devlet ziyareti sırasında bu sorunlar sümen altı edilmeyecek.”

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Almanya'ya davet edilen Recep Tayyip Erdoğan 28 ve 29 Eylül tarihlerindeki devlet ziyareti sırasında Başbakan Angela Merkel ile de bir araya gelecek.

DW, dpa/AG, BK

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