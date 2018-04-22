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Erdoğan'ın "Yurt dışına para gönderenleri affetmeyiz" sözlerine CHP'li İnce'den yanıt: O önce kendi çocuklarına...

"Hata yapıp, yanlışlıkla kendi ailesini tehdit etmiş olmasın sakın?"

22 Nisan 2018 14:56

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, malvarlıklarını yurt dışına götürmek isteyen iş insanlarına yönelik sarf ettiği, "Affetmeyiz" ifadesine CHP’den tepki geldi. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği Man Adası belgelerini hatırlatarak, “Erdoğan işadamlarını tehdit etmeden önce kendi çocuklarına ve Binali Yıldırım’ın ailesine sorsa keşke, yurtdışında paraları var mı diye…” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz” dedi. Cumhurbaşkanının iş dünyasına yönelik bu sözlerine, CHP adına Yalova Milletvekili Muharrem İnce yanıt verdi. Ekonomik gücü olan pek çok insanın, hem varlıklarını hem de yatırımlarını yurtdışına taşıdığına kendisinin de tanık olduğunu söyleyen İnce, şöyle konuştu:

“Bu insanlar, Türkiye’nin geleceğinden kaygı duyan insanlar. Bu insanları tehdit etmek yerine, ‘Acaba neden gidiyorlar?’ diye düşünmesi gerekir Erdoğan’ın. Aslında tam olarak da bu tehditler yüzünden gidiyorlar.”

İnce, yurt dışına para transfer etmenin suç olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocuklarının Man Adası üzerinden yurt dışına transfer ettiğini ve Başbakan Binali Yıldırım’ın çocuklarının da Hollanda’da milyonlarca Avro'luk varlıkları olduğunu anımsattı. CHP’li İnce şöyle devam etti:

“İşadamlarını tehdit eden Erdoğan, aynı şeyi dönüp kendi çocuklarına ya da Binali Yıldırım’ın çocuklarına da yapar mı acaba? Bu çocuklara sorsun bakalım, acaba yurtdışında paraları var mı yok mu. Hata yapıp, yanlışlıkla kendi ailesini tehdit etmiş olmasın sakın?”

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