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Politika

Erdoğan'ın yerine Arınç konuşacak

Meclisin, 2 aydır devam eden bütçe maratonu bu hafta sona eriyor...

19 Aralık 2011 02:00

T24 - Meclisin, 2 aydır devam eden bütçe maratonu bu hafta sona eriyor. Bütçe görüşmelerinde kapanış konuşmasını Hükümet adına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yapacak.

TBMM Genel Kurulunda, bütçe üzerindeki son konuşmalar 21 Aralık Çarşamba günü yapılacak. 



Ak Parti adına Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, CHP adına Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, MHP adına Grup başkanvekilleri Oktay Vural ile Mehmet Şandır, BDP adına ise Grup Başkanvekili Pervin Buldan ile Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, birer saat süreyle bütçe üzerindeki son konuşmaları yapacak.

Görüşmeler, Hükümet adına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın eleştirileri yanıtlanmasının ardından tasarının oylamasıyla sona erecek.

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