Başbakanlık Müsteşarı Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri oldu. 7 yıldır bu görevi yürüten eski Genel Sekreter Mustafa İsen de Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Milliyet'in Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni Genel Sekreteri ve Başdanışmanı belli oldu. Başbakanlık Müsteşarı Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri oldu. 7 yıldır bu görevi yürüten eski Genel Sekreter Mustafa İsen de Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Mustafa İsen'in özgeçmişi

Balkan kökenli göçmen bir ailenin oğludur. 1967'de Çorum İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.1975 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Üniversiteden sonra İstanbul'da öğretmenlik yaptı. Atatürk Üniversitesinde asistanlık yaptı. 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi Doğu Dilleri Bölümüne öğretim elemanı olarak görevlendirildi ve 1983 yılına kadar burada görev yaptı. Aynı yıl yardımcı doçent tayin edildi ve yurda dönüşünden sonra Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı.

Bu yıllarda kuruluş aşamasında olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde de alanıyla ilgili dersler verdi. 1988 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nda müşavir olarak görevlendirildi. Aynı yıl, Eski Türk Edebiyatı alanında doçent oldu ve 1989 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne doçent olarak atandı. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan yardımcılığı ve Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanlığı (G.Ü. TÖMER) yaptı.

1994 yılında Profesör oldu. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde müdürlük, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Bölüm Başkanlığı yaptı. Ardından Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı oldu (1997). 2000 yılında Başkent Üniversitesi’ne geçti ve burada Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurdu. Görevleri arasında Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde müdürlük, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Bölüm Başkanlığı yaptıktan sonra 1997 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı oldu. 2000 yılında Başkent Üniversitesi'ne geçti ve burada Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurdu. 17 Aralık 2002 tarihinde Kültür Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleşmesi sonucu 17 Haziran 2003 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına tayin edildi. Türk Edebiyatı ve Balkanlarda Türk kültürü ile ilgili yayınlanmış çok sayıda çalışması yaptı.

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı olmak için müsteşarlıktan istifa etti. Sakarya veya Bursa'dan AK Parti aday listesine konulacağı beklenirken son gece listeye konulmasının unutulduğu anlaşıldı. 5 Temmuz'da da müsteşarlık görevine döndü. 28 Ağustos 2007'de Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığa seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Genel sekreterliğine atandı. Aynı zamanda 4 Nisan 2003 tarihinden beri Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesidir ve 17 Ekim 2009 tarihinden de itibaren YÖK üyeliğine atandı.

Fahri Kasırga'nın özgeçmişi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine atanan Fahri Kasırga, 1953'te Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitiren Kasırga, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977'de mezun olduktan sonra 1978'de Rize hakim adayı olarak mesleğe başladı. Erzurum-Olur Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, Trabzon-Çaykara, Sakarya-Karasu Cumhuriyet Savcılığı ve Fatsa, Diyarbakır, Kocaeli ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunan Kasırga, 3 Ekim 2003'te Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına getirildi.

Kasırga, 22 Temmuz 2007'deki genel seçimler öncesi 8 Mayıs-29 Ağustos 2007 arasında adalet bakanı olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine getirilen Kasırga, Efkan Ala'nın İçişleri Bakanı olmasının ardından 20 Ocak 2014'te Başbakanlık Müsteşarlığına atanmıştı.