Erdoğan'ın yemin törenini oturarak izlediği için eleştirildi; İyi Parti Grup Başkanvekili Ağıralioğlu'ndan açıklama

Meclis Genel Kurulu'nda yemin törenini oturarak izleyen İyi Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioglu, kendisine yönelik yapılan eleştirilere kişisel sosyal medya adresi üzerinden yanıt verdi. Ağıroğlu, "Meclis içtüzüğüne uygun olarak da yemini oturarak izledik. Partimizle ilgili oluşturulmaya çalışılan negatif algı çalışmasının aynen devam ettirildiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Nezaketimizin dahi bu denli kabalık ile mukabele görüyor olmasını kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz" dedi.

Yavuz Ağıralioglu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün Cumhurbaşkanımız yemin töreni için Meclis Genel Kurulu'na girerken, Cumhurbaşkanlık makamına saygımızdan, milli iradeye olan hürmetimizden ve devlet terbiyemize istinaden ayağa kalktık ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını Gazi Meclisimizde ayakta karşıladık.

Meclis içtüzüğüne uygun olarak da yemini oturarak izledik. Partimizle ilgili oluşturulmaya çalışılan negatif algı çalışmasının aynen devam ettirildiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Nezaketimizin dahi bu denli kabalık ile mukabele görüyor olmasını kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.

Bu kabil merasimlerdeki spekülasyonları ve tartışmaları engellemenin yolu, teamüllerle tüzüğümüzü, sarih olarak amir hükümlerle belirlemektir. Bu hususun dahi tartışma vesilesi yapılmasını, kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunuyoruz."