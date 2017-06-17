Erdoğan'ın "Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" sözlerine CHP'den yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlatılan 'Adalet Yürüyüşü'yle ilgili "Adalet arıyorsan yeri parlamentodur. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" sözlerine CHP’den yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savcılara yeni talimat verdiğini ileri sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TİM Genel Kurulu'nda CHP'nin yürüyüşü ile ilgili sözlerini değerlendirdi. Tezcan şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan yine yargıya talimat vermeye başladı. Bu adaletsiz sürecin en önemli sorumlusu kendisi, adaleti ortdan kaldıran kendisidir. Kendi adalet sistemini kurmak için talimatla hakimler ve savcılar oluşturan kendisidir. 2 gün önce Anayasa'nın 138. maddesi aklına gelip yargı bağımsızdır diyen Erdoğan bugün savcılara talimat veriyor. Kılıçdaroğlu'nu gözaltına alın veya ifadeye çağırın diye. Meclis'te adliyede adalet bırakmazsanız, ana muhlafet pratisi başkanı da çıkar sokaklarda halkla birlkte adalet arar. Her yere kilit vurabilirsiniz ama sokaklara vuramazsınız. O nedenle sokaktayız. 15 Temmuzda halk sizin baskıcı rejiminin için değil, demokrasi için sokaklara çıktı. Sokaklar o zaman kutsaldı da şimdi mi cehennemin kapıları oldu."