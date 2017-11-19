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Erdoğan'ın yanına çağırdığı Ebrar Zehra, 3 yanlışın 1 doğruyu götürmesinden yakınmış

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde, kendisine seslenmesinin ardından yanına çağırdığı 8’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ebrar Zehra Kandemir’in,

19 Kasım 2017 19:29

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde, kendisine seslenmesinin ardından yanına çağırdığı 8’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ebrar Zehra Kandemir’in, TEOG yerine gelen yeni sitemde, 3 yanlışın 1 doğruyu götürmesinden yakındığı ortaya çıktı.
Geçen cuma gecesi Güneysu\'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ısrarla kendisine seslenen kızı otobüse alarak bir süre görüşmüştü. İlgi odağı olan Güneysu Osman Erkan Kız İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Ebrar Zehra Kandemir’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TEOG yerine gelen yeni sitemde, 3 yanlışın 1 doğruyu götürmesinden yakındığı ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile otobüste yaptığı görüşmeyi anlatan Ebrar Zehra Kandemir, o anlarda çok heyecanlandığını söyledi. Erdoğan’ın kendisini ilgiyle dinlediğini belirten Kandemir, \"TEOG yerine gelen sistemde, 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Bunun böyle olmamasını istedim. O da bana ‘Böylece tembellik başlar’ dedi. Ben de ‘Başlamaz’ dedim ve gülüştük. Daha önce de kendisini görüyordum ama bu kez yanına giderek, konuştum. Cumhurbaşkanı\'mız ile görüşmek, çok güzel bir duyguydu\" dedi.
Baba Sadık Kandemir de kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmasını kendisinin de uzaktan izlediğini belirterek, Erdoğan’ın kızını dinlemesi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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