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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan'ın yakın koruması da 'FETÖ üyeliği' iddiasıyla meslekten ihraç edildi!

Erdoğan'ın Başyaveri Albay Ali Yazıcı ile Muhafız Alay Komutanı Albay Kutsi Barış ve 4 yaveri de 'FETÖ' üyeliğinden tutuklanmıştı

20 Ağustos 2016 21:46

‘FETÖ’ üyesi oldukları suçlamasıyla devlet memurluğundan çıkartılan 2 bin 360 kişilik emniyet listesinde, dönemin Başbakanı ve TBMM Başkanı'nın yıllarca en yakınında bulunan isimler de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde yakın korumalığını yapan Emniyet Müdürü Halit Özgül de ‘FETÖ’ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildi. Erdoğan'ın Başyaveri Albay Ali Yazıcı ile Muhafız Alay Komutam Albay Kutsi Barış ve 4 yaveri de 'FETÖ' üyeliğinden tutuklanmıştı.

TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek'in de yakın koruma müdürlüğünü yapan Özgül'den sonra, Çiçek'in korumalığına getirilen Emniyet Müdürü Alpaslan İkiz de cemaatçi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildi. 

Bu arada emniyetin en kritik birimi İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in yardımcısı Emniyet Müdürü Mustafa Turgut da cemaatçi olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarıldı.

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