Erdoğan'ın Wiesbaden'deki heykeli kaldırıldı

Wiesbaden'e dikilen 4 metre yüksekliğindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykeli güvenlik gerekçesiyle kaldırıldı. Heykel sanat festivali çerçevesinde tartışma ortamı yaratmak amacıyla dikilmişti.Wiesbaden Belediyesi bir sanat festivali çerçevesinde dikilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heykelini kaldırttı. Gerekçe olarak heykelin güvenliğinin garanti edilemeyeceği belirtildi.

Wiesbaden Belediyesinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Sven Gerich ve Zabıta Müdürü Oliver Franz eyalet polis teşkilatıyla birlikte güvenliği daha fazla garanti edilemeyeceği için heykelin kaldırılmasını kararlaştırdı. Bu karar Belediye Meclisi görüşmelerinde varılan sonuçla örtüşmektedir" dedi.

Polis, Salı akşamı Erdoğan taraftarları ile karşıtlarının heykelin çevresinde tartıştıklarını belirtti. Polis tartışmaların olaysız kapandığını açıklarken, gazetelerde Zabıta Müdürü Franz'ın "Sözlü atışmalar zamanla itiş kakışa dönüştü ve bıçaklı kişiler de görüldü" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Pazartesi günü dikilen 4 metre yüksekliğinde ve altın rengindeki Erdoğan heykeli gece yarısı itfaiyeye ait bir vinçle sökülerek meydandan uzaklaştırıldı. Bölge polisi Twitter hesabından bir video paylaşarak, "Heykel vinç yardımıyla kamyona yüklendi. Heykel itfaiye tarafından nakledilecek. Kaldırma faaliyeti bizim açımızdan olaysız geçti" dedi.

Wiesbaden Bienali çerçevesinde kentteki bir meydana dikilen Erdoğan heykeli şaşkınlık ve tartıimaşlara yol açmıştı. Kent belediyesi "Festival sırasında insan benzeri heykel dikilmesine izin verildiğini ancak Erdoğan heykeli dikileceğinin bilinmediğini" duyurdu.

Sanat ve siyaset

Wiesbaden Kent Tiyatrosu Müdürü Uwe Eric Laufenberg, "Heykeli ifade özgürlüğünü vurgulamak ve Erdoğan hakkında tartışma başlatmak amacıyla diktik" dedi. Laufenberg, "Böyle aksiyonlar heryerde oluyor. Sanat olduğu gibi göstermek için vardır. Bunu anlamak her zaman kolay olmaz. Ancak demokrasilerde her türlü görüşe katlanmak gerekir” diye konuştu.

Wiesbaden Belediyesi önce protestolara rağmen kamu güvenliği ve düzeni açısından tehlike oluşturmadığı gerekçesiyle Erdoğan heykeline müdahale etmek istemedi. Açıklamada sanat özgürlüğüne saygı duyulduğu ve bienalin provokasyon ve tartışmaya değer aksiyonlar planladığının bilincinde olunduğuna da yer verildi.

Hessen eyalet merkezi Wiesbaden'in büyük meydanına dikilen Erdoğan heykeli birçok kentlinin ilgisini çekmişti. Kent yönetiminin bir sözcüsü heykele şaşırdığını söyleyen birçok kişi tarafından telefonla arandıklarını ve bu aksiyonun sanat festivali çerçevesinde düzenlendiğini herkesin bilmediğini belirtti.

Erdoğan'ın heykelinin bienal çerçevesinde kente dikilmesi, Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerindeki Almanya ziyaretinden bir ay önce gerçekleşti.

DW,dpa/AG,DÇÜ

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