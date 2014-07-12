'Erdoğan'ın vizyon belgesinde Etyen Mahçupyan'ın da imzası var'

Zaman gazetesinden “Medya son zamanlar da çok fazla siyasileşti, aktörleşti” diyerek ayrılarak Akşam gazetesine geçen Etyen Mahçupyan’ın, Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı vizyon belgesini hazırlayan kadronun içinde olduğu ortaya çıktı.

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, vizyon belgesinin hazırlanması hakkında, “Ömer Çelik, Mahir Ünal, Yalçın Akdoğan, Süleyman Soylu ve Hüseyin Çelik'in yer aldığı. Ama bir de gazeteci ve akademisyenlerden oluşan bir grup çalıştı. Osman Can, Etyen Mahcupyan, Vedat Bilgin, Naci Bostancı ve Savaş Barçın büyük katkı sağladılar” dedi.

Abdülkadir Selvi’nin Yeni Şafak’ta “Ekmek bayat vizyon taze” başlığıyla yayımlanan (12 Temmuz 2014) yazısı şöyle:

Ekmek bayat vizyon taze

Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı vizyon belgesini açıklayacağı toplantı için Haliç Kongre Merkezine gittiğimde Ümran Menderes'le karşılaştım. Bende çok aziz hatıraları olan merhum Aydın Menderes'in bize bir emaneti Ümran Hanım. O arada merhum Muhsin Yazıcıoğlu'ndan sonra Alperenlerin bayrağını omuzlayan Yalçın Topçu geldi.

İtiraf edeyim orada merhum Erbakan'ın çocuklarını da görmek isterdim.

Erken gitmiştim. Bu kez Haliç'ten uzun bir müddet İstanbul'un maneviyat halkalarından biri olan Eyüp Sultan'a baktım. Cuma namazını her ziyaretimde manevi yolculuğa çıktığım Eyüp Sultan kabristanına bakan bir yerde kıldım, Fatihalar gönderdim.

Düşündüm.

Bir yanda 'Ekmek' diyen ama kampanyasını zenginliğin simgesi olan Çırağan'da başlatan Ekmeddin İhsanoğlu, diğer yanda Hazreti Peygamberi evinde misafir eden Eyüp Sultan Hazretleri'nin huzurunda kampanyasını başlatan Recep Tayyip Erdoğan.

Bir dönemler İstanbul'un altın boynuzu olarak gösterilen Haliç'i seyrettim.

Ve toplantının başlayacağı sırada salonda yerimizi aldık.

Salon düzenliydi. Ankara'da olduğu gibi.

Ön sırada Başbakan Erdoğan ile Bakanlar Kurulu üyeleri ve parti yöneticileri vardı. Kürsünün solunda STK'lar sağında akil insanlar heyeti ve işadamları yer alıyordu. Milletvekillerinin hemen ardında basın geniş bir yer ayrılmıştı.

Başbakan 15 dakikalık gecikme ile girdi salona. Eşi Emine hanımla birlikte çıktılar kürsüye. Selamlamanın ardından Erdoğan'ı anlatan bir barkovizyon görüntüsü girdi.

Erdoğan kürsüye çıktığında saat 15.47'yi gösteriyordu.

Cumhurbaşkanı adaylığının ilan edildiği toplantı Kur'an-ı Kerim okunması ile başlamıştı. Başbakan da konuşmasına ayet okuyarak başlamıştı. Bu kez mikrofonu aldı ve gümbür gümbür konuşmaya başladı. Bir gün önce Fatiha suresini yazılı metinden okuyan bir Ekmeleddin İhsanoğlu vardı. Diğer yanda 1 saat 45 dakika kürsüde kalıp tek bir dil sürçmesi yaşanmayan Erdoğan vardı.

Ekmeleddin İhsanoğlu teşekkür ederim demeyi bile yazılı metinden okumuştu. Ekmeleddin İhsanoğlu, 'Ey azizler' diye başlamıştı konuşmasına Erdoğan her zaman ki gibi, 'Kardeşlerim' diye hitap etmeyi tercih etti. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu yine es geçti. 'Ismarlama aday' dedi. Ve onu ısmarlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Dikkat ettim MHP tabanını incitmemek için Bahçeli'ye tek bir söz etmedi.

84 sayfadan oluşan bir metin olan vizyon belgesi için turkuaz rengi tercih edilmişti.

Peki içeriği. Asıl önemli olan vizyon belgesinde yer alanlardı. Başbakan vizyon belgesini açıklarken 12 yıllık icraatlarıyla yoğurmayı tercih etti. Erdoğan dün ortaya çıkmış bir aday değil. Arkasında 12 yıllık başarılı bir icraat var. Keşke icraatlara çok geniş yer vermek yerine vizyon belgesindeki çarpıcı ve yeni unsurları daha çok ön plana çıkarsaydı.

Üç ayak üzerine oturtulmuş vizyon belgesi,

1-Demokratik toplum

2-Refahın yönetimi

3-Öncü ülke Türkiye

Her başlığın altı doldurulmuştu.

Vizyon belgesini hazırlayan siyasi heyeti biliyorsunuz. Ömer Çelik, Mahir Ünal, Yalçın Akdoğan, Süleyman Soylu ve Hüseyin Çelik'in yer aldığı. Ama bir de gazeteci ve akademisyenlerden oluşan bir grup çalıştı.

Osman Can, Etyen Mahcupyan, Vedat Bilgin, Naci Bostancı ve Savaş Barçın büyük katkı sağladılar.

Erdoğan kürsüye çıkmadan önce Uğur Işılak'ın sesi duyuldu 'Erdoğan Milletin Adamı.' Daha önce Dombra ve Aynı Dağın Yeliyiz şarkılarıyla seçim meydanlarına damgasını vurmuştu AK Parti. Bu kez de Uğur Işılak'ın sesinden 'Erdoğan Erdoğan' ile coşacak meydanlar.

Başbakan vizyon belgesine geçmeden önce 45 dakikalık konuşmasında vizyon belgesinin oturduğu temeli anlattı.

İki temeli var.

1-Millet

2-Değişim.

Değişimin dinamiğini ise isabetli bir tercihle özgürlüklerin üzerine kurdu.

Dersim'den, başörtüsü zulmüne kadar yaşanan sancıları statükonun değişime karşı direnişi olarak tanımladı.

Çok yerinde bir tespitti bu.

Sonra 'Eski Türkiye eskide kalmıştır' dedi. Yeni Çankaya ve yeni Türkiye'ye ilişkin vizyonu ortaya koydu.

Nasıl bir Cumhurbaşkanı olacak sorusuna cevap vererek başladı konuşmasına.

'Devletin başı Cumhurbaşkanı.

İcranın başı Cumhurbaşkanı'

Bu kadar net.

'Millet başkanını seçecek' sözüne de açıklık getirdi. Tam olarak anlaşılmadığını düşünmüş olmalı ki 'Cumhur-başkanı' diye heceledi ve 'Cumhur-başkanı'

Erdoğan,

1-Çözüm sürecine çok güçlü bir destek verdi.

'Cumhurbaşkanı olarak çözüm sürecinin en güçlü takipçisi olacağım' dedi.

2-Din devlet ilişkileri konusunda Türkiye'nin önüne yeni bir perspektif koydu.

IŞİD'in Ortadoğu'yu, paralel yapının Türkiye'yi alt üst ettiği bir dönemde 'din devlet ilişkilerini belirleyen unsur sivilliktir' dedi.

Eşit vatandaşlık vurgusu da önemliydi. Yazılı metinde daha geniş yer aldı. Ama keşke Başbakan Alevi kardeşlerimizin de beklentisi olan eşit yurttaşlık vurgusunu daha güçlü bir şekilde yapsaydı.

Ekmeleddin İhsanoğlu, 'vizyon belgesi' dedi ama içinde vizyon yoktu. Ekmek dedi bayat ekmekti. Erdoğan ise taze bir vizyon belgesi koydu ortaya.