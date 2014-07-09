Erdoğan'ın 'Vizyon Belgesi' toplantısına katılacak ünlü isimler belli oldu

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın nasıl bir cumhurbaşkanı olacağına dair taahhütlerinin yer aldığı "Vizyon Belgesi"ni açıklama toplantısı, cuma günü Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Toplantı, seçim kampanyasının yeni şarkısı ile başlayacak. Adı "Erdoğan" olan şarkının "Milletin Adamı" sloganından hareketle pop formatında hazırlandığı ve yine Uğur Işılak tarafından yapıldığı belirtiliyor. Erdoğan, bu şarkı ile kürsüye çıkacak ve 4 bin kişilik bir topluluğa hedef ve vizyonlarını anlatacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, törene 15’e yakın sanatçı davet edilirken, katılacağını teyit eden 10 sanatçının isimleri ise şöyle: Orhan Gencebay, Mustafa Sandal, Hande Yener, Nükhet Duru, Zerrin Özer, Alişan, Kutsi, Tolgahan Sayışman, Şafak Sezer, Emre Altuğ.

TÜSİAD başta olmak üzere TESK, TOBB, TZOB, TİSK gibi işçi ve işveren kuruluşlarının yanı sıra Hak-İş, Türk-iş, Kamu-Sen, Memur-Sen’in davet edileceği, DİSK’in ise davetliler dışında bırakıldığı öğrenildi.

Gannuşi daveti

Toplantıya ayrıca Türkiye Musevileri’nin temsilcileri, Fener Rum Patriği, Türkiye Ermenileri’nin temsilcileri, Türkiye Süryanileri’nin temsilcilerinin de davet edildiği belirtiliyor. Toplantıya, yabancı misyon şeflerinin yanı sıra Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Tunus El Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi’nin de davet edildiği öne sürüldü.