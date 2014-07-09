T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'ın 'Vizyon Belgesi' toplantısına katılacak ünlü isimler belli oldu

AKP'nin Köşk adayı olan Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin hazırlanan 'Vizyon Belgesi'ni 11 Temmuz'da açıklayacak

09 Temmuz 2014 11:13

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın nasıl bir cumhurbaşkanı olacağına dair taahhütlerinin yer aldığı "Vizyon Belgesi"ni açıklama toplantısı, cuma günü Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Toplantı, seçim kampanyasının yeni şarkısı ile başlayacak. Adı "Erdoğan" olan şarkının "Milletin Adamı" sloganından hareketle pop formatında hazırlandığı ve yine Uğur Işılak tarafından yapıldığı belirtiliyor. Erdoğan, bu şarkı ile kürsüye çıkacak ve 4 bin kişilik bir topluluğa hedef ve vizyonlarını anlatacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, törene 15’e yakın sanatçı davet edilirken, katılacağını teyit eden 10 sanatçının isimleri ise şöyle: Orhan Gencebay, Mustafa Sandal, Hande Yener, Nükhet Duru, Zerrin Özer, Alişan, Kutsi, Tolgahan Sayışman, Şafak Sezer, Emre Altuğ.

TÜSİAD başta olmak üzere TESK, TOBB, TZOB, TİSK gibi işçi ve işveren kuruluşlarının yanı sıra Hak-İş, Türk-iş, Kamu-Sen, Memur-Sen’in davet edileceği, DİSK’in ise davetliler dışında bırakıldığı öğrenildi.

 

Gannuşi daveti

 

Toplantıya ayrıca Türkiye Musevileri’nin temsilcileri, Fener Rum Patriği, Türkiye Ermenileri’nin temsilcileri, Türkiye Süryanileri’nin temsilcilerinin de davet edildiği belirtiliyor. Toplantıya, yabancı misyon şeflerinin yanı sıra Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Tunus El Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi’nin de davet edildiği öne sürüldü.

ETİKETLER

başbakan erdoğanakpak partivizyon belgesicumhurbaşkanlığıseçimlerköşktanıtım toplantısıünlü isimlerorhan gencebaynükhet durumustafa sandalhande yenerzerrin özer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24