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Dünya

Erdoğan'ın 'ver eline kazmayı çalışsın' dediği komünist ülkelerde kadın istihdamı ne durumda?

Tayyip Erdoğan'ın 'kadınların her işi yapamayacağı' yönündeki sözleri tartışma yarattı

24 Kasım 2014 22:54

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın KADEM I. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde yaptığı konuşmada kadın ve erkeklerin eşit olamayacağını savundu. Erdoğan'ın sözlerinin devamında komünist rejimlerin kadınları “Eline ver kazmayı küreği çalışsın” mantığıyla hareket ettiğini savunarak "Kadınlara erkeklerin yaptığı her işi yaptıramazsınız, komünist rejimlerde olduğu gibi.  Eline ver kazmayı küreği çalışsın, olmaz böyle bir şey. Onun narin yapısına ters düşer" dedi. Ancak Erdoğan’ın bu sözleri komünizm ile yönetilen Küba’daki kadın istihdam verileriyle çelişiyor.

İşte Sol Haber Portalı’nın derlemesiyle Küba'da kadın istihdamı verileri:

•    Küba'da mühendislerin yüzde 24'ü kadın.

•    Doktorlar dahil sağlık emekçilerinin yüzde 69'u kadın.

•    Eğitim emekçilerinin yüzde 80'i kadın.

•    Avukatların ve hakimlerin üçte ikisi kadın.

•    2013 itibariyle 614 üyeli parlamentonun yüzde 48.9'u kadın.

•    Üniversite öğrencilerinin yüzde 80'i ve üniversite mezunlarının yüzde 68'i kadın.

•    Tıp öğrencilerinin yüzde 81'i kadın.

•    Sosyal bilim öğrencilerinin yüzde 72'si ve eğitim alanındaki öğrencilerin yüzde 70'i.

•    Doğa bilimleri ve matematik öğrencilerinin yüzde 46'sı.

•    Teknik bilimlerdeki öğrencilerin yüzde 57'si ve mühendislik öğrencilerinin yüzde 30 ila 40'ı.

 

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