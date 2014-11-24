Erdoğan'ın anneliği feministlere anlatamazsınız sözü sosyal medyada: Bence feministleri lezbiyen sanıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın KADEM I. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde "Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, o fıtrata terstir" dedi. Erdoğan'ın "Ben anamın ayağını koklardım, anneciğim çekme ayağını derdim. Bunu feministlere anlatamazsın. Onlar anneliği kabul etmiyor. Ama biz anlayana söylüyoruz" sözleriyle devam ettiği konuşması sosyal medyada çok sayıda tepkiye neden oldu.

İşte nediyor.com'un derlemesiyle Erdoğan'ın kadın-erkek eşitliğine ilişkin sözlerine ünlü isimlerin yaptığı yorumlardan bazıları: