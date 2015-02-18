'Erdoğan'ın Urla'daki villası hakkında yıkım kararı 3. kez uygulanmadı, yıkım isteyen Vali Diyarbakır'a sürüldü!'

CHP İzmir milletvekili Erdal Aksünger, Urla’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da iki adet villasının bulunduğu iddia edilen yerle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının imar planlarında değişiklik yapmasını meclise taşıdı.

Erdal Aksünger, Urla Zeytineli’nde bulunan tüm villaların ruhsatsız ve kaçak olduğunu belirterek “Bunların bir kısmı hazine arazisi üzerine yapılmış durumda. Geçmiş dönem İzmir İl Özel İdaresi villaların yıkılması için defterdarlık milli emlak dairesi başkanlığına 3 kez yazılı olarak başvurmasına rağmen, villalar nedense yıkılmadı. Hatta villaları yıkma teşebbüsünde bulunan dönemin İzmir valisi Cahit Kıraç, Erdoğan'ın talimatıyla Diyarbakır’a gönderildi” dedi.

'Hazine arazisi peşkeş çekiliyor'

İzmir milletvekili Aksünger, bu derece bir yolsuzluk iddiasının normal bir ülkede soruşturulacağını, fakat “Yeni Türkiye”de artık hukuk ve adalet gibi kavramlarından bahsetmenin mümkün olmadığı söyleyerek “Cumhurbaşkanının villası olsun diye devlet usulsüzlükte seferber olmuş durumda. 1. Derece Sit alanı iken 3. Dereceye rüşvet karşılığı düşürülen yer için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar durumunda değişikliği yaparak villaları kurtarmaya çalışıyor. Bu alanda bulunan sekiz villanın yer aldığı 1/5000'lik ve 1/1000'lik planları askıya çıkarılmış. Bu olay devlet imkânlarının nüfuz kullanmak suretiyle nasıl peşkeş çekildiğini ortaya koyuyor. Konu ile ilgili İzmir Barosu Çevre Komisyonu, İzmir Şehir Plancıları Odası, Urla ve Büyükşehir Belediyemiz mutlaka itiraz edecektir. Biz de olayı takip edip burada taşınmazları bulunanların imar değişikliğine itiraz etmelerini sağlayacağız. İtiraz sonuca göre gerekli davalar açılacak ve hukuki süreç yürüyecektir. İzmirliler olarak kentimizin yağmalanmasına asla izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanın görev yaptığı AK Saray kaçak, tatil yaptığı villalar kaçak, Çatalca’da ki villası usulsüz yapılmış. Erdoğan ailesinin her yerinden villalar, çiftlikler, gemiler, hastane zinciri, gazeteler, TV’ler ve İsviçre’de milyar dolarlık hesaplar fışkırıyor. 12 yılda ülkeyi yolsuzluk Cumhuriyetine çevirdiler” dedi.

Erdal Aksünger Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti.

Kamuoyunda Urla Villaları olarak bilinen alanda, Bakanlıkça 11.02.2015 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

Söz konusu alanın sit derecesinin düşürülmesine yönelik hukuki süreç devam ederken, yargı kararı beklenmeden imar planlarının onaylanma sebebi nedir?

Sit derecesinin düşürülmesi ile ilgili yeni bilirkişi heyeti henüz atanmışken, planın onaylanması için neden bu kadar acele edilmiştir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığın Koruma planı olarak onayladığı plan, mevcut yasalara ve mevzuatına uygun mudur?

Hiçbir yapılaşma koşulu taşımayan dönemde yapılan 16 adet villayı yasallaştırmak için yapılan bu düzenlemeler görevi kötüye kullanmak değil midir?

Söz konusu planın onaylanmasıiçin herhangi bir kurumun ve ya kişinin etkisi olmuş mudur?