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Politika

Erdoğan'ın 'ulan' ifadesi Twitter'ı salladı

Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmada 'ulan' demesi sosyal medyada çok konuşuldu

19 Kasım 2013 21:35

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "ulan" ifadesine yer vermesi, sosyal medyada gündem maddesi oldu. Erdoğan, ‘Ahmet Kaya’ya kimler saldırdı’ diyen Başbakan Erdoğan ‘Kimler saldırdı? Gezi Parkı’nda bize saldıranlar saldırdı. Şimdi diyorlar ki ben o sırada tuvaletteydim ben o sırada dışarıdaydım ulan hepiniz oradaydınız. Kamera kayıtlarında hepinizi görüyoruz.” diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından, "ulan" kelimesi Twitter’da en çok konuşulanlar arasına girerken, Erdoğan’ın üslubu da eleştirildi. Erdoğan'in konuşmasını konu alan twitter paylaşımlarının bir kısmı şöyle:

 

@8_Basak_
Konusurken, hedef aldigi kitleye #ulan diye hitap eden basbakandan, bundan sonrasi icin bekledigim seviye.

@Secil_trk
#Ulan sandık sen nelere kadîrsin

@sosyolite
RTE grup konuşmasında Cervantes yerine yanlışlıkla Sokrates dedi. Seni anlayan kitle belli, genel kültür gerektiren konulara girme #ulan.

@Gundemmanyagi
Gündemle unutturmaya çalıştığınız "Helal Gıda" vurgunu nooldu #ulan

@cehennem1980
Başbakana #Ulan Diyen Genç 2 Yılla Yargılanabilir...

Ama Başbakan Millete Ulan dedi mi Alkışlanabilir....

Demokrasi... Süper Şey

@ecezereycan
Şaşırmamayı öğreneli çooook oldu bu zırvalamalara:)
siz de şaşırmayın artık #ulan

@haricigazel
#ulan #Ahmet Kaya yaşasaydı gezicilerle birlikte direnirdi. Bu günkü duruma bakıp suratınıza tükürürdü.

@dilannkayaa
#ulan diyen başbakan bu devirde kolay yetişmiyo:)

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