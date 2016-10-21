T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Erdoğan'ın üçüncü sıradan atadığı rektör, Bakan Elvan'ı ayakta dinledi!

Prof. Dr. Nihat Dalgın 167 oydan 27'sini alarak üçüncü olmuştu

21 Ekim 2016 11:03

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü sıradan atadığı rektör makamına oturan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ı ayakta dinledi. Önceki gün bir dizi temasta bulunmak üzere Sinop'ta bulunan Elvan, Sinop Üniversitesi'ni de ziyaret etti. Ziyaret sırasında Elvan, Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın'ın makam koltuğuna otururken, diğer koltuklara da Sinop Valisi Hasan İpek ve AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş oturunca rektör ayakta kaldı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Bakan Elvan ile Rektör Dalgın'ın soru-cevap şeklinde geçen görüşmesi, sosyal medyada tepki gördü. Rektörün makamında ve bakanın karşısında ayakta durması üzerine “Rektör, öğretmeni karşısında cevap veren öğrenci gibi” yorumları yapıldı. 

7 Temmuz 2015 tarihinde yapılan rektörlük seçimlerinde 167 oy kullanılmış, sandıktan 75 oyla dönemin rektörü Prof. Dr. Recep Bircan birinci çıkarken, Prof. Dr. Sedat Karayücel 37 oyla ikinci, Prof. Dr. Nihat Dalgın ise 27 oyla üçüncü olmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 27 oy alan Dalgın'ı rektör olarak atamıştı.

Erdoğan rektör ve dekanlara böyle seslenmişti:

ETİKETLER

Recep Tayyip ErdoğanrektörKalkınma BakanıLütfi ElvanSinopSinop ÜniversitesiNihat DalgınHasan İpekNazım Maviş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24