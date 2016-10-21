Erdoğan'ın üçüncü sıradan atadığı rektör, Bakan Elvan'ı ayakta dinledi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü sıradan atadığı rektör makamına oturan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ı ayakta dinledi. Önceki gün bir dizi temasta bulunmak üzere Sinop'ta bulunan Elvan, Sinop Üniversitesi'ni de ziyaret etti. Ziyaret sırasında Elvan, Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın'ın makam koltuğuna otururken, diğer koltuklara da Sinop Valisi Hasan İpek ve AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş oturunca rektör ayakta kaldı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Bakan Elvan ile Rektör Dalgın'ın soru-cevap şeklinde geçen görüşmesi, sosyal medyada tepki gördü. Rektörün makamında ve bakanın karşısında ayakta durması üzerine “Rektör, öğretmeni karşısında cevap veren öğrenci gibi” yorumları yapıldı.

7 Temmuz 2015 tarihinde yapılan rektörlük seçimlerinde 167 oy kullanılmış, sandıktan 75 oyla dönemin rektörü Prof. Dr. Recep Bircan birinci çıkarken, Prof. Dr. Sedat Karayücel 37 oyla ikinci, Prof. Dr. Nihat Dalgın ise 27 oyla üçüncü olmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 27 oy alan Dalgın'ı rektör olarak atamıştı.

Erdoğan rektör ve dekanlara böyle seslenmişti: