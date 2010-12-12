-ERDOĞAN'IN UÇAĞINA HAVA ENGELİ BATMAN (A.A) - 12.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel ''ANA'' uçağıyla saat 11.55'te Batman'a geldi. Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Siirt Havalanı yerine Batman Havaalanına iniş yaptı. Başbakan Erdoğan'ı, Batman Valisi Ahmet Turhan, AK Parti Batman milletvekilleri Emin Ekmen, Ahmet İnal, Emniyet Müdürü Hasan Ali Bilim ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan ile birlikte Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Fenerbahçe Kulübü 2. Başkanı Nihat Özdemir de Batman'a geldi. Erdoğan, beraberindekiler karayoluyla Siirt'e hareket etti.