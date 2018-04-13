"Erdoğan'ın, 'Tuvalet 1 milyon liraydı; altı sıfır atıldı, 1 lira oldu' hesabı, belediyenin kafasını karıştırdı"

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 21 yıl önce bir vatandaşın su aboneliği için ödediği 4.000.000 (4 milyon) lirayı, 21 yıl sonra 4 lira olarak geri ödedi. Vatandaşın şikâyetinin ardından Kamu Denetçiliği Kurumu, belediyeyi hesabı 'güncelleyin' diye uyarırken Samsun'da yaşanan durum Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Tuvalet 1 milyon liraydı. Altı sıfır atıldı, 1 lira oldu” açıklamasını akla getirdi.

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Milli Gazete'de yer alan habere göre, ismi açıklanmayan bir vatandaş, ombudsmana şikâyette bulunarak, 1997 tarihinde Samsun Belediyesi Su Otobüs işletmesine başvurarak su abonesi olduğunu ve bunun karşılığında “4.000.000” TL depozito ödediğini belirtti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’ne 2017 yılında başvurarak aboneliğini sona erdiren vatandaş, depozitoyu güncellenmiş haliyle talep etmesine rağmen herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek depozitonun güncellenmiş haliyle iadesini talep etti. Konuyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) ise vatandaşın şikâyetini haklı bularak Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne tavsiyede bulundu. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç imzalı kararda şu ifadelere yer verildi:

Ombudsmandan 'güncelleyin' uyarısı

“Tüm dosya ve veriler birlikte değerlendirildiğinde idarenin, 1999 tarihli SASKİ Yönetim Kurulu kararını esas alarak vatandaşın yatırdığı 4.000.000 TL depozito bedelinin 4 YTL olarak geri ödenmesinin hakkaniyete aykırı olduğu tespit edilmiştir. Açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre, şikâyetin kabulüne ‘Yargıtay kararlarında yer alan ve Anayasa Mahkemesi içtihadı olan denkleştirici adalet’ kavramı gereği, şikâyetçiye, ödediği depozitonun aboneliklerin kapatılması veya iptal edilmesi nedeniyle teminatların iade edilirken teminat miktarı olarak belirlenmiş olan su miktarının (m3) halihazardaki tarifeden (atık su ve KDV dahil) hesaplanarak geriye ödenmesi hususunda SASKİ Genel Müdürlüğü’ne tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu uyarınca, SASKİ Genel Müdürlüğü’nce bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna karar verilmiştir.”