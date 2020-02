Erdoğan: Tuvalete 1 milyon liraya gidiyorduk, nasıldı o günler...

Partisinin iktidara gelmesiyle birlikte Türk ekonomisinin düzeldiğini belirten Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2005 yılında Türk Lirası’ndan 6 sıfır atılmasını hatırlatarak, "Tuvalete 1 milyon liraya gidiyorduk, nasıldı o günler. 6 sıfırı attık, 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü. Mesele bu. İş bilenin, kılıç kuşananındır” dedi.

"Beğenmedikleri ÖSO, 302 şehit verdi"

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana '3747 teröristin etkisiz hale getirildiğini' açıklayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O beğenmedikleri ÖSO, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 614 şehit verdi. Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise şu ana kadar 302 şehit verdi." ifadelerini kullandı.

AKP’nin Giresun’daki il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının satır başları şöyle:

-Kendi başarı çıtamızı temel alarak mücadele yürüttük. Ana muhalefetin yüzde 25'leri çıkamaması, orada çakılı kalmasına bakarak asla rehavet, asla rehavete kapılmaktan öte tembellik, böyle bir yanlışın içine girmedik.

'Bir metal yorgunluğu var' dedim. Bunu aşmamız lazım. Afrin harekatıyla bir diriliş hareketinin içerisine girdik. Hep daha yükseğe çıkmak daha ileriye gitmek için çaba harcadık. Oy oranımız yüzde 50 olsa bile yerinde saymak başarı değildir. AK Parti başkalarıyla dğeil, kendi elde ettiği sonuçlarla yarışmıştır. Ülke düşmanlarına Osmanlı tokadı indirecek bir zafere koşmak istiyoruz.

"Afrin'le diriliş hamlesi içine girdik, buna 'diriliş muştusu' da diyebiliriz"

-Şimdi Afrin harekatıyla artık bir diriliş hamlesinin içerisine girdik. Bu yeniden dirilişe, özellikle buna 'Diriliş muştusu' da diyebiliriz, buna var mıyız? Zaten elbiselere de girmişsiniz. Evelallah inşallah yeniden bu diriliş hamlesiyle 2019'un Mart yerel seçimlerini ve kasım cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dolayısıyla parlamento seçimlerine hazır mıyız?

-Hele hele ana muhalefetin başındaki zat gibi her seferinde 'Yüzde 40 oy almazsam istifa ederim' demedik. Duydunuz mu bizden böyle bir şey? Peki seçimleri kaybettiği halde pişkince koltuğa yapışanlardan oldu mu bu adam? Hala oturuyor orada. Sen söyledin, biz söylemedik. Ama biz hep daha yükseğe çıkmak, hep daha ileriye gitmek için çaba harcadık. Bırakın oylarımızda düşüş olmasını, aynı oranları bile eksiklik, eksilik, noksanlık olarak değerlendirdik. Çünkü bizim nazarımızda oy oranımız yüzde 50 olsa bile, yerinde saymak asla büyük bir başarı değildir.

"Bazıları senaryo üretiyor"

-Birileri seçim standardını vermemezi spekülasyonlarına alet ediyor. Bazıları senaryo üretiyor. Biz her an seçime hazır olan her an seçim olacakmış gibi çalışan bir siyasi hareketiz. Bu bir parti değil dava. Biz oyları yükseldikçe böbürlenen değil, büyüdükçe tevazusu artan, sorumluluğu artan bir partiyiz.

-2019'da AK Parti'yi ve MHP ile yapmış olduğumuz cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız. 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak milletin ve ümmetin beraberliğini zirveye taşıyacağız.

-(2005 yılında Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılması) Hatırlayın paramızda sıfırlar vardı değil mi? Tuvalete gittiğimiz zaman kaça gidiyorduk? 1 milyon lira. Hatırlayın, ne günlerdi o günler ya. N’oldu, biz geldik, dedik bu altı sıfırı bir atın bakalım. Altı tane sıfırı attık, 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü. Bugünleri gördük mü. Mesele bu, iş bilenin kılıç kuşananındır.

"Kılıçdaroğlu'na: Kolay kolay kızdıramazsınız ha, öyle de bir özelliği var"

-Kemal Bey diyor ya 'çiftçi mağdur.' Sen bunlardan ne haberin var ya? Resmi rakamlarla konuşuyoruz. İnşallah bundan sonra milletimiz için ter dökmeye devam edeceğiz. SGK'nın başındayken hastanelerimizin durumu malum değil mi, Savaş Ay'ın programını izlemeyenler var mı? Hepiniz izlediniz, değil mi? Rahmetli ne güzel anlatmış orada. O programda beyefendi de bakıyorsunuz, orada garip garip gülüyor, bir alem. Şimdi de öyle. Kolay kolay kızdıramazsınız ha, öyle de bir özelliği var.

"PKK'sı MKK'sı falan filan..."

-Tek millette ne var? Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abhaza'sıyla, Boşnak'ıyla 81 milyon tek milletiz. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Parası, pulu, makamı, mevkisi olduğu için değil, sadece beni yaratan Allah, onları da yarattığı için seviyoruz. İnsanlara böyle bakacağız. Ayırt etmeyeceğiz. Hoşgörüyle yaklaşacağız. Bize bu yakışır. İki, tek bayrak. Şu bayrağımızın güzelliğine başka bayrak tanımıyoruz. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Üç, tek vatan. 780 bin kilometreyle bu ülke tek vatan. Vatanımızı böldürtmeyeceğiz. O gayret edenler vardı, biliyorsunuz. PKK'sı MKK'sı falan filan. Ne oldu? Gabar'da, Cudi'de, Tendürek Dağlarında, Besler Derelerinde... 'İnlerine gireceğiz' dedik. Girdik mi, gömdük mü onları? Açtıkları çukurlara gömdük mü? Nereye kaçtılar? Suriye'ye. Kovaladık mı? Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Fırat Kalkanı'nda kovaladık. Ondan sonra Afrin'de kovaladık. Şimdi devam ediyoruz. Şu anda 3 bin 700'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Bu millete ihanet edeni affetmeyiz.

