"Erdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldı"

Milliyet yazarı Özay Şendir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın torunu Ömer Erdoğan'ın TRT'de yayımlanan Rüzgar Gülü adlı çocuk yarışmasına katıldığını aktardı. Şendir'in, Hugo karakteriyle tanınan Tolga Abi programının sunucusu Tolga Gariboğlu'ndan edindiği bilgilere göre, Ömer Erdoğan programa 6 Şubat'ta müracaatta bulunmuş. Şendir, Gariboğlu'nun, "Her çocuk kadar doğru ve yanlış cevaplar verip, her çocuğun kazandığı hediyelerden kazanmış Ömer Erdoğan" dediğini belirtti.

Şendir'in, "Cumhurbaşkanı'nın torunu TRT Çocuk'ta..." başlığıyla (12 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cuma günü 90’lı yıllarda Hugo karakterini hayatımızın parçası haline getiren Tolga Abi ile birlikteydim.

Eşsiz bir projeyle dönüyor Tolga Türkiye’ye.

Hem projesini hem de eski zamanları konuştuk, o dönem bir sürü bakanın, çocuğu yarışmaya katılabilsin diye telefon açtığından söz etti.

Akşam, TRT’yi çok iyi bilen birisiyle birlikteydim, ona Tolga’dan dinlediklerimi anlattım.

Dedi ki “Hepiniz kaçırdınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Erdoğan geçenlerde TRT Çocuk’ta bir yarışmaya katıldı.”

Yapma ya dedim ve onlarca soruyu arka arkaya sıraladım.

Gerçekten de Rüzgar Gülü adlı yarışma programına katılıp yarışmış Ömer Erdoğan.

Aile, TRT’den sadece yarışmaya katılmak için başvuruda bulunulması gereken telefon numarasını sormuş.

“Yeme beni, Cumhurbaşkanı’nın torunu telefonla başvuruda bulunmaz, bulunsa da sıra bekletmezler” dedim.

Bekletmişler, başvuruyu 6 Şubat’ta yapmış Ömer Erdoğan ve diğer çocuklar kadar beklemiş aranmak için.

“Peki sunucular yayında kim olduğunu açık etmediler mi?” diye sordum, sunuculara özellikle haber verilmedi dedi kaynağım.

“Merhaba, nasılsın, yanında kim var?” diye sormuşlar, Ömer Erdoğan da “Annem var” demiş ve ardından yarışmış.

Her çocuk kadar doğru ve yanlış cevaplar verip, her çocuğun kazandığı hediyelerden kazanmış Ömer Erdoğan.

Doğrusunu istersen şaşırdım bu duruma dedim.

“Şaşırma bir bakanın çocuğu da yaşı gerekenden 1 yaş küçük olduğu programa alınmadı” dedi kaynağım.

Yazıya Türkiye’de güzel şeyler oluyor diye başlık atacaktım sonra ana fikir olarak son cümle bu olsun dedim.