'Erdoğan'ın toplu açılış töreninde neyi açtığını Malatya bilmiyor'

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 'toplu açılış töreni' adı altında il merkezinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hangi tesisi hizmete açtığının açıklanmadığını belirtti.

Cihan haber ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 21 Şubat' 2015'te 'toplu açılış töreni' adı altında Malatya'ya yaptığı ziyarette hizmete açılan tesislerin açıklanmaması şehirde tartışma başlattı.

'Cumhurbaşkanı değil de parti lideri gibi konuştu'

CHP İl Başkanı Enver Kiraz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı Malatya'ya geldiğinde, ilk defa farklı bir cumhurbaşkanı karşılaması yapıldı. Cumhurbaşkanı değil de sanki bir parti lideri gibi karşılandı. Billboardlar, bez afişler, bayrakla yapılan hoş geldin süslemeleri, alışık olunmayan bir tablo idi. Cumhurbaşkanı her gittiği ilde iktidar partisine oy istiyor. Malatya'da da bunu devam ettirdi. Cumhurbaşkanı halka hitap ettiği toplantı için 'toplu açılış töreni' adı konulmuştu.



Neyin açılışını yaptığını Malatya kamuoyu bilmemektedir. Neler hizmete açılmıştır, bu konuda insanlara bilgi verilmedi, ne tören öncesi ne de sonrası. Ama Cumhurbaşkanı'nın arkasında 'toplu açılış töreni' yazısı vardı. Kayda değer bir yatırım da görünmüyor. Ama bir an önce şu açılışı yapıldığı iddia edilen tesisler kamuoyuna açıklanmalıdır."

Daha önce de reçel makinesi 'tesis'e eklenmişti

Erdoğan'ın daha önceki ziyaretinde Malatya'nın plaka numarası dikkate alınarak '44' tesisin açıldığının açıklandığını hatırlatan Kiraz, bu 44 tesis içinde bir fabrikaya alınan reçel makinesinin de eklenmesi gibi trajikomik bir durumun ortaya çıktığını hatırlattı.

Kiraz, "Bir tesis açılıyorsa bu ilan edilir, tanıtımı yapılır. O zaman bu açılışı yapılan tesisleri sorduk ve ilginç bir tablo ortaya çıkmıştı. Yatırım olsa gururla Malatya'da ilan edilirdi. Açıldığı söylenen 44 tesis içinde bir fabrikaya alınan reçel yapma makinesi bile vardı. Dolayısıyla şimdi Cumhurbaşkanı'nın yaptığı tesisler de açıklanmadığı için geçmişteki gibi bir senaryo ile karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Artık iktidarın AKP'nin Malatya'yı kandırdığı yeter. Malatya, gözle görülür yatırımlar beklemektedir. Malatya bunu hakkediyor. Sorunlar çığ gibi büyüyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarda iktidar adına oy istediğine ilişkin tartışmaya da değinen Kiraz, "Cumhurbaşkanının yeminine sadık kalarak tarafsızlığını koruması gerekiyor. Herkesin cumhurbaşkanı olması gerekiyor. Dolayısıyla bir siyasi parti lehine ve diğer siyasi partileri aleyhine çalışma içinde olmaması gerekiyor" dedi.