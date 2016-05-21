Erdoğan’ın topladığı çay bin liraya alıcı buldu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkan ve üyelerinin de bulunduğu alanda Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu ile kurum çalışanları tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çay tarlasında eşi Emine Erdoğan ile birlikte makasla çay topladı.

Topladığı çayları sepete döken Erdoğan çay hasadı ile ilgili bilgiler aldı. Erdoğan’a çay tarlasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Güldemet Sarı da eşlik etti. Erdoğan ardından konukları ile birlikte çay içerek sohbet etti.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çay hasadı sırasında yaklaşık 2 kilo yaş çay topladığını belirten Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, espri yaparak toplanan çayın açık artırma usulü ile satışa çıkarılması önerisinde bulunduğunu anlattı. Gazetecilerle konuyu aktaran Nevzat Paliç, “Çayı Cumhurbaşkanımız topladığı için değerli olduğu düşünüyorum. Açık artırma ile satılmasını önerdim. Ben bin lira verebilirim” dedi.