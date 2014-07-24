Erdoğan'ın 'terleyen Cumhurbaşkanı' provası yeşil sahada

Başbakan Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimleri için yürüttüğü yoğun miting programına bir de yeşil sahada ter atmayı ekledi.

Gençlik yıllarında amatör futbolcu olan Erdoğan, cumartesi günü tekrar yeşil sahaya inip 30 dakika top koşturacak. Başbakan Erdoğan, Diyarbakır mitinginin ardından İstanbul’a dönerek Başakşehir Futbol Kulübü’nün spor tesislerinin açılış törenine katılacak. Acun Ilıcalı’nın her detayıyla yakından ilgilendiği tören renkli görüntülere sahne olacak.

Futbol camiasını bir araya getirecek organizasyonda Türk futbol tarihine imza atmış futbolcular ile şu an Süper Lig’de oynayan futbolcular karma özel bir maç yapacak. Maçın en büyük sürprizi ise gençlik yıllarında amatör olarak futbol oynayan Başbakan Erdoğan olacak. Erdoğan da futbolcularla birlikte sahaya inerek 15’er dakikadan 2 devre oynanacak maçta 30 dakika ter atacak. Takımların 6’şar oyuncudan oluşması planlanıyor. Fatih Terim, Tanju Çolak, Rıdvan Dilmen gibi isimlerin oynayacağı maçı Cüneyt Çakır’ın yönetebileceği belirtiliyor.