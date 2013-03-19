Erdoğan'ın 'temas havada kaldı' sözlerine CHP'den yalanlama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'CHP'den bir kişiyle, görevlendirdiğim Beşir Atalay görüştü. O görüşmeden sonra dönmediler' demesi ve bugünkü grup toplantısında ki sözleri üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Loğoğlu, "Sayın Atalay bilinenleri tekrarladı, o nedenle geri dönmem için bir neden oluşmadı" dedi.

Erdoğan anamuhalefete herkesin kapısını kapattığını ancak kendilerinin açtığını dile getirirken, "Geldiler konuştuk. Geçenlerde açık söyleyeceğim yine bize bir talep geldi. Bu talepte de "bir kişi ben görevlendireyim, bir kişi de CHP görevlendirsin arada bir iletişimle bu süreci başlatalım' dediler. Ve ben bu konuyla ilgili olarak da Beşir Bey'i görevlendirdim. Kendileri de "filanca ismi biz görevlendirdik' dediler. Beşir Bey o zatı aradı görüştü. Ben size döneceğim dedi, hala dönecek" dedi.

Danimarka ziyareti öncesinde havalimanında gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gündeme ilişkin sözleri şöyle: Çözüm sürecine ilişkin yeni adımların olup olamadığının sorulması üzerine Erdoğan, "Şimdi hakikaten bin düşünüp bir konuşmak noktasındaki hassasiyetimiz çok önemli. Bu konuda Türk medyasının üzerine de çok iş düşüyor. Medyada bazın köşe yazarları falan televizyon programlarında konuşuyorlar ama bilerek de konuşuyorlar bilmeyerek de konuşuyorlar. Konuşmak için konuşuyorlar. Bizdeki bilgiler ki hakim bilgiler bizdedir. Varsa belgeler bizdedir. Anamuhalefetin bele ile bilgiyi karıştırdığı bir ortamda da yaşıyoruz. Böyle bir ortam içinde herhalde oralardan da aldıkları bazı yalan yanlış bilgilerle onlar da yorum yapıyorlar. Ondan sora da sıkışınca gelsin bize hükümet, Meclis'te görevlendirsin diyorlar" dedi. Çözüm süresinde anamuhalefete herkesin kapısını kapattığını ancak kendilerinin açtığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geldiler konuştuk. 3 arkadaşım, 3 arkadaşı. Dedik ki "Gelin 3 arkadaşımızı görevlendirelim siz de biz de ve çalışsınlar. Ve ne var ne yok orada hepsini, bunların öğrenme bilme imkanı olacaktı. Anamuhalefet iki ay dedi, o iki aydan sonra neredeyse 6 ay oldu hiçbir dönüş olmadı. Geçenlerde açık söyleyeceğim yine bize bir talep geldi. Bu talepte de "Bir kişi ben görevlendireyim, bir kişi de CHP görevlendirsin arada bir iletişimle bu süreci başlatalım' dediler. Ve ben bu konuyla ilgili olarak da Beşir Bey'i görevlendirdim. Kendileri de filanca ismi biz görevlendirdik dediler. Gazeteciler bu bilgileri çok çabuk yakalarla siz yakalayacaksınız. Ben şimdi size şifre verdim. Beşir Bey o zatı aradı görüştü. Ben size döneceğim dedi, hala dönecek. Şimdi bunları anlamak mümkün değil. Sadece bunlar "Dostlar alışverişte görsün' deyip piyasada konuşuyorlar. Ben de ne diyorum; bunu açıklarım. Geçenlerde malum milliyet gazetesi ile ilgili olayda ne dedim; bunu özellikle medya ararsa bulur ve açıklar. Ne oldu, iş bize kalmadan açıklandı mı açıklandı. Ne oldu iş bize kalmadan açıklandı mı açıklandı. Çaycıya garsona gitti o ayrı mesele. Ama bizden çıktı dediler sonunda. Ancak milletvekilinden çıkmadı dediler. Eğer araştırırsanız oraya da bu işin ucu dayanabilir. Bak bunu da söylüyorum ama her şeyi de benden istemeyin. Olur ya yazacağımız hatırata da malzeme kalsın."

Loğoğlu: Geri dönmek için de bir nedenimiz oluşmadı

Faruk Loğoğlu ise konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Loğoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek’in daveti üzerine 12 Mart 2013 tarihinde makamına gittim. Orada bulunan Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir Atalay, Öcalan’la yapılan temaslar hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu. Sayın Atalay, bugüne kadar basına yansıyan hususları tekrarlamak dışında başkaca bir noktaya değinmedi. Bu itibarla kendilerine geri dönmek için de bir nedenimiz oluşmadı.”

Gürsel Tekin: Külliyen yalan

Akşam gazetesine konuşan Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ise Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları için "külliyen yalan" ifadesini kullandı.

Gürsel Tekin, "Hiç böyle bir şey yok. Biz onun ayağına gittik. İletişim aradığımız dönemde, ip atıyoruz tartışmalarının ortasında ayağına gittik. Fakat onun bizimle iletişim gibi bir derdi yok. O kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışıyor. Başbakan grup toplantısında 'Bu CHP'liler ne içiyorlar? Rakıyı sulu içiyorlar' dedi. Bu anlayıştaki birisiyle nasıl işbirliği yapılacak?" dedi.

Tekin, Başbakan'ın kastettiği kişinin Faruk Loğoğlu olduğunu ama olayın anlattığı gibi yaşanmadığını söyledi. Loğoğlu'nun açıklama yapacağını bildirdi.