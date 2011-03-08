-ERDOĞAN'IN TBMM'DEKİ KOLTUĞUNA SİYAH ÇELENK TBMM (A.A) - 08.03.2011 - TBMM Genel Kurulu'nda, CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna, üzerinde ''yaşam hakkı istiyoruz'' yazılı siyah çelenk bırakması gerginliğe neden oldu. TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Sadık Yakut başkanlığında toplandı. CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, gündem dışı söz alarak, kadın cinayetlerinin yoğun yaşandığı bir ülkede, 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlamanın anlamsız olduğunu savundu. AK Parti iktidarı döneminde 5 bine yakın kadının öldürüldüğünü öne süren Arıtman, ''Artık biz kadınlar hak değil, can mücadelesi veriyoruz iktidarınızda. Rakamlar, çok çarpıcı, acı verici bir geriye gidişin sonucu. Kadınlarımız güçsüz bırakıldı. 4 milyon kadın okumaz yazmaz durumda. Kadınlar artık size oy vermeyecek'' dedi. Arıtman, konuşmasının ardından, üzerinde, ''yaşam hakkı istiyoruz'' yazılı siyah çelengi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna bıraktı. Bu duruma tepki gösteren AK Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk, yerinden kalkarak, çelengi koltuktan alıp, CHP sıralarına dönen Arıtman'a ''al bunu götür'' diyerek vermek istedi. Öztürk'ün, Arıtman'ın almaması üzerine çelengi CHP sıralarının önüne atmasına CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve CHP Edirne Milletvekili Rasim Çakır tepki gösterdi. Ergin, Öztürk'ün üzerine yürüyerek,, ''Sen kimsin'' diye bağırdı. Bu arada, AK Parti'li bazı milletvekilleri, Arıtman'a, ''işin gücün şov yapmak, işini yap terbiyesiz'' şeklinde tepki gösterdi. Gerginliğin sürmesi üzerine, Başkanvekili Yakut, birleşime 5 dakika ara verdi.