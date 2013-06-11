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Politika

Erdoğan'ın 'tacize uğradı' dediği yakını kim?

Başbakan Erdoğan'ın 'benim de önemli bir yakınımın gelini taciz edildi' dediği kişinin İstanbul'da bir belediye başkanının gelini olduğu ortaya çıktı

11 Haziran 2013 20:29

AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, bir süredir muhafazakar çevrenin bildiği ama dillendirmediği bir olayı gündeme getirdi. Erdoğan olayı, "Bu olaylarda bile çok önemli bir yakınımın gelinini, Başbakanlık ofisimin yanında, yerlerde süründürdüler, kendisini çocuğunu taciz ettiler. Bu mudur özgürlük, çevrecilik?" sözleriyle ifade etti. 

İnternethaber sitesinin iddiasına göre Erdoğan'ın yakınım dediği kişinin İstanbul'da bir belediyenin başkanı olduğu ortaya çıktı.
 
Oğlunu 3 yıl önce evlendiren belediye başkanı nikahı da kendisi kıymıştı. Başbakan Erdoğan'da o çiftin nikah töreninde yer almış ve şahitlik yapmıştı. İddialara göre de bu belediye başkanının gelini sarsıcı olayı geçen hafta şiddetin en çok tırmandığı günlerde yaşadı.


Taciz ettiler


Başbakanlık ofisine yönelik olayların yaşandığı o gece bir grup, çocuğu ile birlikte oradan geçmekte olan başkanının gelininin önünü kesti.

Hakaretler edip genç kadını taciz etmeye kalkan grup, onu iterek yere düşürdü. Tacizlerini uzun süre devam ettiren ve hakaretler yağdıran grubun elinden genç kadını diğer Gezi Parkı eylemcileri kurtardı

Olaylar nedeniyle hayli sarsılan genç kadın büyük bir psikolojik travma geçirdi. Öyle ki savcıya şikayet dilekçesi vermek için dahi evinden dışarı yakınları tarafından çıkarılamadı.

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