"Erdoğan'ın 'Suudi Arabistan' metnini yazan biraz tarih de okumalı"

Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz, 13. İslam Zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'a verilen 'Devlet Nişanı' töreninde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşma metnini eleştirdi. "Cumhurbaşkanı’nın sözlerini okurken, konuşmasını kimin yazdığını merak ettim" diyen Yılmaz, "İmparatorluğun en dar anında, Birinci Dünyası Savaşı’nın ilk yıllarında, İngiliz altınlarını avuçlayıp, Osmanlı’ya cihat açanlarla da nasıl “tarihten gelen dostluk ve kardeşlikten” söz ediliyor anlayamadım. Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını yazan başdanışman, biraz tarih de okumalı" görüşünü dile getirdi.

Yılmaz'ın Hürriyet'te "Konuşmayı yazan dünyadan habersiz" başlığıyla yayımlanan (14 Nisan 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Suudi Arabistan Kralı'na "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı" verildi.

“Kaz gelecek yerden, ördek esirgenmez” diye bir söz var, bu nişanın verilmesi bu çerçevede değerlendirilebilir ama bildiğimiz kadarıyla Kral Selman’ın bize bir tavuk budu bile getirdiği yok.

Verdiği hediyeler dışında tabii, ama o da biz vatandaşları hiç ilgilendirmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ödül töreninde yaptığı konuşmayı gazetelerden okudum.

Kral Selman’a bu nişanın verilme nedeni iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmesiymiş.

“Aferin Kral’a” dedim, içimden tabii. Tahta geçeli şunun şurasında 14.5 ay oldu ama bu kadar kısa sürede iyi iş çıkarmış demek ki.

Cumhurbaşkanı’nın sözlerini okurken, konuşmasını kimin yazdığını merak ettim. Çünkü yazarı her kimse konuşmada, “iki toplum arasında kökünü tarihten alan dostluk ve kardeşlik bağlarından” söz ediliyor.

“Ecdadımız” ile Kral’ın ecdadı aslına bakarsanız pek iyi geçinmezdi. Hatta Abdullah bin Suud’un kellesi, Beyazıt Meydanı’nda uçurulmuştu.

İmparatorluğun en dar anında, Birinci Dünyası Savaşı’nın ilk yıllarında, İngiliz altınlarını avuçlayıp, Osmanlı’ya cihat açanlarla da nasıl “tarihten gelen dostluk ve kardeşlikten” söz ediliyor anlayamadım.

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını yazan başdanışman, biraz tarih de okumalı.

Sadece tarih değil tabii, günümüz gazetelerini okuyup televizyon haberlerini de izlemeli.

Mesela şöyle yazmış: “Büyük sorunlarla yüzleşen coğrafyamızda, dirayetli yönetiminiz bölgesel barış, güvenlik, huzur ve istikrar için bir teminat teşkil etmektedir.”

İyi de Bahreyn ve Yemen’e askeriyle müdahale edenler bu Suudiler değil miydi? Bugünkü Kral o vakitler savunma bakanı değil miydi? Suriye’de cihatçıları besleyip silahlandıran kimdi? Dünyanın huzurunu ve bölge barışını tehdit eden Selefi akımları kim destekliyor?

Cumhurbaşkanı’nın konuşmalarını yazma işini daha ehil birisine vermelerinde yarar var.

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