'Erdoğan'ın sürekli şikayeti, iktidarın düştüğü anlamına geliyor'

T24 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Bizim politikamızın özü, barışta ısrardır. Etnik çatışma peşinde koşanlar, bunun hazırlığını yapanlar avuçlarını yalasınlar. Biz barış peşinde koşacağız'' dedi.





Demirtaş, grup toplantısında yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı dinlediklerini söyledi.





Başbakan Erdoğan'ın, kendi ülkesindeki bir sorundan mı yoksa başka ülkedeki bir sorundan mı bahsettiğini anlamadıklarını ifade eden Demirtaş, ''Bir Başbakan canlı yayınlarda toplumun karşısına çıkıp, milletin gözünün içine baka baka yalan atabiliyorsa, o Başbakan'ın siyaset anlayışı iflas etmiş demektir'' dedi.





Partisinin, barış için, anaların gözyaşının dinmesi için çok önemli çabalar sarfettiğini anlatan Demirtaş, ''Bunu halkımız ve kamuoyu çok yakından biliyor. Bunu en iyi bilen siyasetçi Sayın Başbakan'dır. Buna rağmen kameralar önünde kendi beceriksizliğiyle ülkeyi getirdiği noktanın sorumluluğunu bize yüklemeye çalışıyor'' diye konuştu.





''Başbakan Erdoğan'ın, grup toplantısında yaptığı konuşmada, bir anlamda BDP'nin kapatılması yönünde talimat verdiğini'' öne süren Demirtaş, şöyle konuştu:





''Biz bunu anlarız. Çünkü DTP kapatılmadan önce de bu tip konuşmalar yapmıştı. Kürsüde sürekli şikayet etmesi, partisinin iktidardan düştüğü anlamına geliyor. 1 saattir konuşuyor sadece şikayet ediyor. 'Açılımı, demokratikleşmeyi engelliyorlar' diyor. Demokratikleşme sürecinde hangi somut çözüm proje getirdin de kim engel oldu? Bir yıldır Kürt sorununu nasıl çözeceğini tartışıyorsun.





Açılım süreci başladığında, 'Türkiye bu mesele ile yüzleşmeli. Ayağında pranga olan bu meseleden kurtulmalı' diyordun. Sayın Başbakan bugün ise 'terörle mücadele kararlılıkla sürecektir' diyor. Bir yıl önce başlayan bizim de destek verdiğimiz bu süreç, bizim yüzümüzden mi sizin maskelerinizin düşmesinden mi bu hale geldi? Başbakan, 'anaların gözyaşı dinecek' derken topluma karşı hamaset yapıyor, arkadan da türlü fırıldaklar çeviriyor. Başbakan'ın çantasında çözüme dair tek cümle yok. Gelinen noktada ''ben demokratikleşecektim, birileri engelledi' deniliyor. Bunun adı, en yalın haliyle yalandır. Bunu en iyi biz biliriz.





İktidar için takke düştü, kel göründü. Gerçek yüzü ortaya çıkınca bize saldırarak sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor. Barış istiyorsanız BDP hazırdır. Biz çözüme yönelik en küçük barış adımını desteklemeye yürekten hazırız. Bir araya gelelim. Hem sizinle hem de ana muhalefet partisinin lideriyle. Konuşalım, barışa gidecek yolu biz size göstereceğiz. Arkanızda medya, holdingler ve bürokrasi olabilir ama tek bir şey eksik o da arkanızda halk yok. O halk bizim arkamızda''





Demirtaş, Başbakan'ın bölgede şiddet olduğunu o yüzden yatırım yapılamadığını söylediğini ve bunun doğru olmadığını belirterek, ''Bilinçli yoksullaştırma politikalarının sorumluluğunu başka yerlere yüklemeye çalışıyor Sayın Başbakan''dedi. Demirtaş, Başbakan'ın bu şekilde konuşmasının hiçbir katkı sağlamadığını ifade ederek, ''Bizim politikamızın özü, barışta ısrardır. Etnik çatışma peşinde koşanlar, bunun hazırlığını yapanlar avuçlarını yalasınlar. Biz barış peşinde koşacağız. AKP ya kendisi yürekten barış peşinde koşacak, çözüme gelecek ya da kendisi çözülecek.''