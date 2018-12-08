Erdoğan'ın sözü, 12. sınıf tarih kitabına kondu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, BM'ye yönelik olarak söylediği ”Dünya 5’ten büyüktür” sözü, 12’nci sınıfların ‘Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi’ ders kitabına girdi.

12’nci sınıflarda seçmeli olarak okutulan, BM’nin kuruluşu, yapısı, sorumlulukları, hedefleri anlatıldığı ‘Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi’ kitabının 79. sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’ye yönelik sarf ettiği ”Dünya 5’ten büyüktür” sözüne yer verildiği ortaya çıktı.

Kitapta, barışı ve uluslararası güvenliği sağlamakla yükümlü BM Güvenlik Konseyi’nin, 5 daimi üye ve Genel Kurul tarafından 2 sene için seçilen 10 üyeden oluştuğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

“Daimi üyelerden her biri veto hakkına sahip olup, sadece kendi vetolarıyla Güvenlik Konseyi’nin aldığı bütün kararları dondurabilir. Soğuk Savaş döneminde bloklar arasında yaşanan çatışmalardan dolayı BM’nin işlerliği azalmıştır. Daimi üyelerin veto hakkını kullanması, Güvenlik Konseyi’ni etkisiz bırakmıştır. BM’nin soğuk savaş sonrası müdahalede bulunmadığı Bosna Hersek, Somali ve Irak olayları, BM’ye yönelik olumsuz değerlendirmelere yol açmıştır.”

Kitapta bu ifadelerden sonra, “Teşkilatın kendi içindeki adil olmayan yapılanması ve dünyada yaşanan olaylar karşısındaki yetersizlikleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözüyle sembolleşmiştir” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu’nda konuşurken çekilen fotoğrafına da kitapta aynı sayfada yer verildi. (DHA)