Erdoğan'ın sözlerinin ardından depolara art arda baskın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Stokların yapıldığı depoları basacağız" sözlerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, 45 soğan deposunda denetim yapıldığını açıkladı. Benzer bir haber de Çorum'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılan 'Muhtarlar Buluşması' toplantısında "Patatesleri soğanı stokluyorsunuz dedim, bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle bütün bu stokların yapıldığı depoları basacağız" demişti.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, "Soğanı depoda stok yapan 45 depoya denetim yapıldı. İzinsiz ve stok yapan üreticilere gerekli cezai işlem uygulanacak" dedi.

Benzer bir haber de Çorum'un Alaca ilçesinden geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatı üzerine, Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri, soğan üretiminin yapıldığı Alaca ilçesindeki depolara yönelik denetim çalışması başlattı.