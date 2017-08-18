Erdoğan'ın sözlerine Alman siyasetçilerden tepki

Hakan Aytaş / Köln, 18 Ağustos (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Almanya\'daki Türklere seslenerek 24 Eylül\'de yapılacak Federal Parlamento seçimlerinde SPD, CDU ve Yeşillere oy vermemelerini istemesine Alman siyasetçiler tepki gösterdi.

Sosyal Demokrat Parti SPD\'nin Başbakan Adayı Martin Schulz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, \"Özgür ve demokratik Türkiye için mücadele edenlere bundan sonra daha çok destek olacağız\" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın açıklamalarını Almanya\'nın egemenliğine yönelik benzeri görülmemiş bir saldırı olarak nitelendirirken, seçmenlere, “Oyuna gelmeyelim” çağrısı yaptı.