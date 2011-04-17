'Erdoğan'ın şoförü' olarak bilinen AKP İstanbul 2. bölge adayı Ahmet Hamdi Çamlı

T24 - AKP, İstanbul 2’nci Bölge 16’ncı sıradan aday gösterilen 46 yaşındaki Ahmet Hamdi Çamlı, “Erdoğan’ın şoförü” diye tanınıyor.







Çamlı, aslında hiçbir zaman Erdoğan’ın resmi şoförü olmadı. Ancak, “Reis” dediği Başbakan Tayyip Erdoğan’la çıktıkları siyasi yolculukta ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günlerde, tehdit aldığı dönemlerde de direksiyon başında o vardı. Çamlı, Erdoğan’ın yanı sıra, merhum Necmettin Erbakan’ın da gönüllü şoförlüğünü yapmıştı.

Evli ve 3 çocuk babası Çamlı, Newport Üniversitesi mezunu ve ticaretle uğraşıyor. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Atletizm ve İzcilik Şube Sorumlusu, Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi. Milli Nizam ve Milli Selamet Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Zeki Çamlı’nın oğlu olan Ahmet Çamlı, babası, MSP İl Başkanlığı yaptığı dönemde, Erdoğan da İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı’ydı.



Koğuşta aynı yatakta

Çamlı, “İkimiz için de ilkti” dediği ilk cezaevi macerasını da 30 yıl önce Metris’te Erdoğan’la birlikte yaşadı. 14 yaşında tanıştığı cezaevi koğuşunda Erdoğan’la aynı yatağı paylaştı. Çamlı o günleri şöyle anlatıyor: “Küçükçekmece’de vurulan bir arkadaşımızın cenazesinden, 150-200 kişi Fatih’deki Hicret Öğrenci Yurdu’na dönüyorduk. Çevremizi mavi bereliler sardı. Yaklaşık 3-5 saat bekletildik. Namazımızı da olduğumuz yerde kılmak zorunda kaldık. Bu, basına, ‘Korkudan namaza durdular’ diye yansıdı. Sonra asker kamyonlarına bindirildik. Annem de olduğumuz yerdeydi, Erdoğan’a “Oğluma sahip çık” diye bağırdı. O da anneme, “Emine’ye de haber ver, durumumuzu bildir” dedi. Metris Cezaevi’ne götürüldük. Reis beni alt ranzada yanına aldı. Aynı yatakta 3 kişi birlikte enlemesine yan yana yattık.”



Bu milletin delisiyiz

Çamlı, Erdoğan’la yaşadığı bir başka anıyı da şöyle aktardı: “1991 Körfez Savaşı sırasında, Bakırköy Akıl Hastanesi’nde bir doktor arkadaşını ziyarete gittik. Reis, bahçede bankta oturan bir hastaya yanaşıp hal hatır sorduktan sonra, ‘Bak Amerika için askere adam arıyorlarmış, sen de gidecek misin?’ diye espri yaptı. Hasta, oturduğu bankın üzerine çıkarak, sanki büyük bir kalabalığa hitap ediyormuş edasıyla, ‘Beyefendi, beyefendi... Ben Amerika’nın delisi değil, bu milletin delisiyim’ dedi. Reis’in gözleri doldu, hastayı sıkıca kucaklayıp sırtınızı sıvazlayıp, ‘Biz de bu milletin delisiyiz’ diyerek oradan ayrıldı.



Erdoğan evlendirdi

Başbakan Erdoğan, elinde büyüyen ve RP İstanbul İl Başkanlığı döneminde ‘gönüllü’ şoförlüğünü yapan 46 yaşındaki Ahmet Hamdi Çamlı’nın eşini de kendi seçti. Erdoğan, Çamlı’yı, eski Rize Milletvekili ve Belediye Başkanı Şevki Yılmaz’ın yeğeni Hilal’le evlendirdi. Bir ‘Hanımlar Toplantısı’ dönüşü, Emine Hanım, Çamlı’ya göstermek için müstakbel eşini otomobiline bindirdi. Çamlı, kızı beğendi. Çiftin Başbakan’ın istediği gibi 3 çocuğu oldu. Çamlı, zaman zaman da Milli Nizam ve MSP döneminden babası Zeki Çamlı’nın da yakın çalışma arkadaşı eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’a da gönüllü şoförlük yapmıştı.