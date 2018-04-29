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BBC Türkçe

Erdoğan'ın 'Sincar'a operasyon başladı' sözlerine Irak'tan yalanlama geldi

Trabzon'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Irak'ın kuzeyindeki Sincar'a yönelik askeri operasyonların başladı" açıklaması ile ilgili Iraklı askeri yetkililerden yalanlama geldi. Iıak Müşterek Harekat Komuta Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ninova, Sinj

29 Nisan 2018 20:30

Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nda bir sonraki hedefin Tel Rıfat olacağı sinyalini vererek, "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp harekâtı amacına ulaştıracağız" dedi.

Erdoğan konuşmasının devamında ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Sincar'a (Şengal) yönelik operasyonlar düzenlediğini açıkladı.

Cuımhurbaşkanı'nın bu açıklaması ile ilgili konuşan Iraklı askeri yetkililer, böyle bir sınır ötesi operasyonun olmadığını söyledi.

Iıak Müşterek Harekat Komuta Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ninova, Sinjar ve sınır bölgelerinde kontrol Irak güçlerindedir" denildi.

Reuters haber ajansına konuşan yerel kaynaklar da bölgede sıradışı bir askeri hareketliliğin bulunmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Afrin ile bu iş bitmeyecek dedik. PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler, 'Sincar'a da gireceğiz' dedim. Oraya da operasyonlar başladı" demişti.

Bir süredir Ankara, Irak merkezi hükümetine Sincar'dan PKK'lıların çıkarılması çağrısı yapıyordu.

Cuma günü PKK'ya yakın Fırat Haber Ajansı'nda yer verilen bir KCK açıklamasına göre, Sincar'daki PKK güçlerinin bölgeden çekilmesi kararı alındı.

ANF'nin haberine göre yazılı açıklama yapan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, "3 Ağustos 2014 koşullarının ortadan kalktığını, Ezidilerin artık örgütlü bir toplum olduğunu, Şengal ve çevresinde güvenliğin sağlandığını, bu nedenle gerilla güçlerinin çekileceğini" belirtti.

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