Erdoğan'ın sesi düzeldi ve konuştu: Yalanım varsa gidin CHP'ye oy verin

Seçmenleri oy konusunda uyaran Başbakan Tayyip Erdoğan, ''Gençler hatırlamaz siz onlara hatırlatın, 2,5 milyon genç bu seçimde ilk defa oy kullanacak. Yavrum biz susuzduk AK Parti geldi bizi susuzluktan kurtardı. Bu söylediklerim yalansa bize oy vermeyin gidin CHP’ye oy verin" dedi. Başbakan'a eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve torunu da eşlik etti. Başbakan Erdoğan, ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle partisinin dünkü Konya ve Kayseri mitingine katılamamıştı.

Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul Kartal'da konuştu. Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları:

5 yıldır buradalar. 5 yıldır ne yaptılar. Bunlarda hizmet yok. Hakaret ederler. Yalan söylerler, iftira atarlar. Bunların başka derdi yok. Yapılanlar ortada….

Ben Kartal’ın geçmişini hatırlıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman Kartal’ın sokaklarında çukurdan, çamurdan gezemezdik. O Kartal’ı aldık gezebilir hale getirdik. CHP’ye oy verdiniz de bizim yaptıklarımızı üzerine onlar ne yaptı. Şu sahile bakın biz ne yaptıysak orada kaldı. Meydanlara bakın biz ne yaptıysak orada kaldı. Bunların yaptıkları bir şey yok.

Sen kimsin ya... Senin tapu dağıtma yetkin mi var?

Duydum ki size tapu vaadinde bulunuyormuş bu belediye başkanı. Sen kimsin ya. Senin tapu dağıtma yetkin var mı. Tapuyu dağıtacak bizizbiz. Senin yetkin yok. Söz veriyorum diyor, tapuları dağıtacağım. Ya bunlar ne hak he hukuk tanırlar. Olmayan hakları kendindeymiş gibi başkasına verirler.

Davutoğlu kardeşim Konya'da 200 bin kişye hitap etti

Bu yalancı, talancı, takiyeci, bu müfterilere gelin yarın sandıkta ders verin. Biz size hizmetle güç buluyoruz. Yarın bu sandıklardan Ak Parti çok güçlü çıkacak. Dün sesimdeki sıkıntı nedeniyle Konya’ya gidemedim. Buna rağmen Davutoğlu kardeşim 200 bin kişiye hitap etti. Kayseri’ye gidemedim buna rağmen Taner Yıldız kardeşim 150 bin kişiye hitap etti. Konya, Kayseri birbiriyle yarışıyor. Kartal kiminle yarışıyor. Kartal bizi mahcup etme.

Bunlar yıllarca bu ülkede dine, Diyanet'e, Kuran’a, kitaba her şeye saldıran CHP’ye oy istiyorlar. Bu ne çelişkidir ya. Bakıyorsunuz kendisine okyanus ötesi diye hakaret eden Bahçeli’ye oy istiyorlar. SMS’ler geçiyorlar. Hangi ilde hangi partiyi destekleyeceğiz. Hani siyasete karışmıyordunuz. BDP’ye bile oy verecek hale geldiler.

CHP kirliliktir, susuzluktur

Bu kardeşiniz sizin hizmetkarınız oldu. Belediye başkanı olduğumda biz CHP’den aldık İstanbul’u. Kartal’ı da onLardan aldık değil mi? Kartal’da su var mıydı? Kartal’da çöpler dağ gibi miydi? Kartal’ı çöpten, susuzluktan hava kirliliğinden kim kurtardı. İşte CHP kirliliktir. CHP çöptür, susuzluktur, yolsuzluktur. Hala unutuyor musunuz İSKİ yolsuzluğunu.

Söylediklerim yalansa gidin CHP'ye oy verin

Kartal’da, Pendik’te, Tuzla’da tankerler geliyordu, su tankerleri. Anneler hatırlayın o günleri hatırlayın. Gençler hatırlamaz siz onlara hatırlatın, 2,5 milyon genç bu seçimde ilk defa oy kullanacak. Yavrum biz susuzduk AK Parti geldi bizi susuzluktan kurtardı. Bu söylediklerim yalansa bize oy vermeyin gidin CHP’ye oy verin. Ama bu anlattıklarım doğruysa gelin kaldığımız yerden daha çok yapacak işimiz var diyerek yolumuza devam edelim.

Atatürk hayatta olsa senin gibi adamı partinin başına geçirmezdi

Kartal'ın ardından Maltepe'de de halka seslenen Başbakan Erdoğan şunları söyledi:

Ne diyor CHP. Oyunuz gençler Atatürk’ü partisine. Bunlar dört dörtlük istismardır. Atatürk şu anda ebedi istirahatte yatıyor. Atatürk hayatta olsa senin gibi adamı bu partinin başına geçirmezdi. Atatürk’e ihaneti kendisinden sonra gelenler yaptı.

Türk Lirası’nın üzerinden Atatürk'ün resmini İnönü kaldırttı

Türk lirasının üzerinde Atatürk’ün resmini kaldıran kim? İnönü. Devlet dairelerinden Atatürk’ün resmini kaldıran kim? İnönü. Ya siz böylesiniz. Bırakın da Atatürk milletin olsun.

Devlet dairelerinden Atatürk'ün posterini kaldıran kim? İnönü. Posta pullarının üzerinden Atatürk'ün resmini kaldıran kim? İnönü. Ya siz böyle bir partisiniz. Atatürk'ü istismarı bırakın. Bırakın da Atatürk bütün milletin olsun. Ama Ak Parti şunun bunun partisi değil. AK Parti milletin partisidir. Bu partinin rotasını millet çizdi. Şu ve bu kişi değil. Tayyip Erdoğan fanidir. Yarın ölür. Ama AK Parti'yi yürütecek olanlar var.

Partinizi ilkeler üzerinde değil de faniler üzerine inşa ederseniz o parti kalmaz. İlkeler üzerine inşa ederseniz o parti on yıllarca milletine hizmet eder.

10. Yıl Marşı'nı söylemek benim karnımı doyurmuyor

Bunların bugüne kadar tek başına iktidar oldukları baki mi. Tek partili dönem hariç. Ne zaman çok partili hayata geçildi, iktidar olamadılar. Bazıları hala anlayamadılar. Onlar akıllarını ve iradelerini kiraya verdiler kiraya. İpotek altında.

Bunlar 10 yıl Marşı’nı söylerler. 10. Yıl Marşı’nı söylemek benim karnımı doyurmuyor. Demir ağlarla ördü. Neyi ördünüz ya. Siz Atatürk’ten sonra bir şey yaptınız mı.