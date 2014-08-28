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Erdoğan'ın Şeref Madalyası jestine Gül'den karşılık

Erdoğan, bugün Meclis'te edeceği yeminin ardından Çankaya Köşkü'ne çıkarak görevi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den devralacak

28 Ağustos 2014 10:45

Türkiye'nin halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan’ın,  11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’lden görevini devralacağı törenin sembolik ritüelleri, Türk siyasi tarihine not düşülecek özellik kazandı. Gül, kendisine Devlet Şeref Madalyası tevcih edecek olan Erdoğan’ın, bugünkü programına, Erdoğan daha Cumhurbaşkanı olmadan Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde yer verdirtti.

Milliyet'ten Aydın Hasan'ın haberine göre, 10 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, bugün Meclis'te edeceği yeminin ardından Çankaya Köşkü'ne çıkarak görevi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den devralacak. Erdoğan, devir teslim töreninde Gül'e, Devlet Şeref Madalyası tevcih edecek ve ardından askeri törenle uğurlayacak.

Gül, görevini bugünkü devir teslim töreninin ardından bırakacak. Ancak Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde saat 01.00 itibariyle seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programına yer verildi. Bu, Gül’ün isteğiyle oldu.

Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde Erdoğan’ın programı daha Köşk’teki görevine başlamadan Cumhurbaşkanı olarak 27 Ağustos’u 28 Ağustos’a bağlayan gece yarısı  şöyle duyuruldu.

 

Devir teslim töreni böyle duyuruldu

 

13:45

Karşılama töreni (TBMM)

14:10

Mazbata teslimi ve Cumhurbaşkanlığı yemin töreni (TBMM)

14:40

Uğurlama töreni(TBMM)

15:00

Çelenk koyma töreni (Anıtkabir)

16:30

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi'nin (Erdoğan ve Emine Erdoğan) 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Sayın Hanımefendi tarafından resmi törenle karşılanmaları (Çankaya Köşkü)

16:45

Başbaşa Görüşme (Çankaya Köşkü)

17:00

Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni (Çankaya Köşkü)

17:40

11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e Devlet Şeref Madalyası tevcihi (Çankaya Köşkü)

17:45

11. Cumhurbaşkanı ve Sayın Hanımefendi'nin Çankaya Köşkü'nden resmi törenle uğurlanmaları (Çankaya Köşkü)
 
18:00

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi'nin teşrifleriyle düzenlenecek resepsiyon (Çankaya Köşkü)

19:30

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi tarafından tören için ülkemize gelen yabancı ülke heyet başkanları onuruna verilecek akşam yemeği (Çankaya Köşkü)

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