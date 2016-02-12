Erdoğan'ın "Sen ne işe yarıyorsun?" sorusuyla ilgili BM'den açıklama

Birleşmiş milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Sözcüsü Stephane Dujarri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BM'ye yönelik 'Sen ne işe yarıyorsun, senin görevin ne?' sorusuna cevap verdi.



Radikal'in haberine göre; BM'nin Türkiye'nin sınır kapısını daha fazla açması çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Sen ne işe yarıyorsun' cevabını verdiğinin hatırlatılması üzerine sözcü Dujarri, şunları söyledi:

“Bu sorunun BM Genel Sekreteri'ne sorulduğundan emin değilim. Bence bu soru genel üyelere soruldu. BM Suriyelilere insanlık yardımı yaparak destekte bulunuyor. Bu çok açık ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Daha önce söylediğim gibi Türkiye'nin Suriyelilere gösterdiği yardım ve dayanışmasını büyük minnettarlıkla karşılıyoruz.”

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), geçen gün Halep'ten kaçan binlerce Suriyeliye sınır kapısını açması için Türkiye'ye çağrıda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da “Peki ey Birleşmiş Milletler, sen ne işe yarıyorsun, senin görevin ne?” şeklinde cevap vermişti.