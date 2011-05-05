T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'ın seçim konuşmasına hava muhalefeti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, baraj ve HES Projesi açılış töreninde bir konuşma yaptı.

05 Mayıs 2011 03:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da baraj açılışı yaptığı sırada yağmur yağması üzerine vatandaşların ıslanmaması için "bu yağmur değil, dolu” diyerek konuşmasını kısa kesti.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, baraj ve HES Projesi açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Konuşması sırasında yağmur başlaması üzerine Başbakan Erdoğan, halka “Beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi söylüyor” diye seslendi.

Yağmurun giderek şiddetini artırması üzerine Erdoğan, “Herhalde bu nisan yağmurudur değil mi? Gelip geçer, rahmet. Baraj açıyoruz. Bundan sonra buralarda kuraklık olmayacak inşallah” diye konuştu.

Vatandaşlar, “Sizi daha fazla ıslatmayayım” diyen Başbakan’dan konuşmasına devam etmesini istedi.

“Fakat bu yağmur değil, dolu” diye konuşan Başbakan Erdoğan, konuşması kısa kesti.

Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra helikopterle hidroelektrik santral açılışının yapılacağı Aladağ ilçesine hareket etti. Başbakan Erdoğan'ın bulunduğu helikoptere, iki kobra tipi helikopterin de eşlik ettiği görüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24