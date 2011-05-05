Erdoğan'ın seçim konuşmasına hava muhalefeti

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da baraj açılışı yaptığı sırada yağmur yağması üzerine vatandaşların ıslanmaması için "bu yağmur değil, dolu” diyerek konuşmasını kısa kesti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, baraj ve HES Projesi açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Konuşması sırasında yağmur başlaması üzerine Başbakan Erdoğan, halka “Beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi söylüyor” diye seslendi.

Yağmurun giderek şiddetini artırması üzerine Erdoğan, “Herhalde bu nisan yağmurudur değil mi? Gelip geçer, rahmet. Baraj açıyoruz. Bundan sonra buralarda kuraklık olmayacak inşallah” diye konuştu.

Vatandaşlar, “Sizi daha fazla ıslatmayayım” diyen Başbakan’dan konuşmasına devam etmesini istedi.

“Fakat bu yağmur değil, dolu” diye konuşan Başbakan Erdoğan, konuşması kısa kesti.

Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra helikopterle hidroelektrik santral açılışının yapılacağı Aladağ ilçesine hareket etti. Başbakan Erdoğan'ın bulunduğu helikoptere, iki kobra tipi helikopterin de eşlik ettiği görüldü.