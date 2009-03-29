Erdoğan'ın sandığından AKP çıktı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'ye 120, CHP'ye 70, Saadet Partisi'ne 10 oy verildi.



Erdoğan'ın, Üsküdar'daki Burhaniye İlköğretim Okulu'ndaki 2169 numaralı sandıkta 228 kişi oy kullandı. Oyların 217'si geçerli, 11'i geçirsiz sayıldı.



Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'ye 120, CHP'ye 70, Saadet Partisi'ne 10, MHP'ye 6, BBP'ye 5, DTP, MP ve DP'ye de 2'şer oy çıktı.

