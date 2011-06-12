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Politika

ERDOĞAN'IN SANDIĞINDA AK PARTİ BİRİNCİ İSTANBUL (A.A)

12 Haziran 2011 21:19

-ERDOĞAN'IN SANDIĞINDA AK PARTİ BİRİNCİ  İSTANBUL (A.A) - 12.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu kullandığı Burhaniye İlköğretim Okulu'ndaki 2182 numaralı sandıkta AK Parti birinci çıktı. 2182 numaralı ve 293 seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy verme işleminin sona ermesinin ardından, görevliler tarafından yapılan sayıma göre, kullanılan 235 oydan 233'ü geçerli sayıldı. Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da oylarını kullandığı sandıkta, AK Parti'ye 123, CHP'ye 85, MHP'ye 14, DSP'ye 1, BBP'ye 3, Halkın Sesi Partisi'ne 1, bağımsız aday Sebahat Tuncel'e 3 ve bağımsız aday Ahmet Tuncay Özkan'a 3 oy çıktı.

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