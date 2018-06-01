Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir öğrencinin sosyal medya hesabından yaptığı davet üzerine Ankara'da KYK'ya bağlı bir erkek öğrenci yurdunda sahur yaptı. Erdoğan'ın Twitter'dan "Çayınız hazırsa geliyorum" sözleriyle plansız olduğu aktarılan sahur için bir iddia gündeme geldi. Aynı yurtta kaldığını söyleyen ve Ekşi Sözlük'ten yaşananları yazan bir öğrenci, "Erdoğan'ın sahurda ziyaret ettiği yurtta kalıyorum, hazırlıklar akşam 10'da başladı, izmaritler toplatıldı" dedi.

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Erdoğan, bir öğrencinin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden “Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu’nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?” davetine, “Çayınız hazırsa geliyorum.” yanıtını verdi.