Erdoğan, sahurda konuştu: Yerli ve milli otomobilimizi yaptık, yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından kendisine sahur davetinde bulunan bir öğrenciye "Çayınız hazırsa geliyorum" diye cevap verdi. Öğrencilerle buluşan Erdoğan, "Yerli ve milli otomobilimizi yaptık, yapacağız" dedi.

Erdoğan'a resmi Twitter hesabından 'Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?' diye soruldu. Erdoğan da, "Çayınız hazırsa geliyorum" diye cevap verdi.

Kısa süre sonra yurda giden Erdoğan, resmi Twitter hesabından canlı yayın yaparak öğrencilerle sahur yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle sahur yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu:

Maşallah güzel bir yurdunuz var. Öğrenci kapasitesi bayağı yüksek, 1044 kişilik bir yurda sahipsiniz. Temenni ediyorum ki bu yurtta huzurlu bir öğrencilik yaşamını sürdürürsünüz ve buradan da başarı dolu bir öğrencilik hayatını tamamlayarak geleceğe yürürsünüz. Sizlere bu süreç içerisinde Allah'tan başarılar diliyorum.

Yerli ve milli otomobilimizi yaptık, yapacağız.

Sanayi Savunmada çok iyi bir konumdayız. İnşallah yerli savaş uçakları da yapacağız. Zırhlı taşıyıcılar da yapacağız. Şu an yerli tankımız yapılıyor.

Siz gençlerden bu dinamizmi bekliyorum. 'Acaba' demeyin, 'Biz yaparız' deyin. Bu ülkenin, bu milletin evladı yapar. İnşallah gelecek bizimdir. Bu genç nüfusla, bu dinamik nüfusla inşallah bizler bu asrı tamamen kendi lehimize çevireceğiz.

Öğrencilerle sahur buluşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Twitter hesabının canlı yayın uygulaması Scope'tan da yayımlandı.

Erdoğan'a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.