Erdoğan'ın Rusya gezisi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yakın bir tarihte Rusya'ya bir gezi planlamadığı bildirildi.



Başbakanlık kaynakları, Erdoğan'ın Rusya'ya planlanmış herhangi bir ziyaretinin bulunmadığını kaydetti.



Bugün bir gazetede yayımlanan ve Ermeni Haber Ajansı PanArmenia'ya dayandırılan haberde, 16 Nisan'da Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ile Karabağ meselesine görüşmek üzere bir araya geleceği ve toplantıya Başbakan Erdoğan'ın da katılacağı iddiasında bulunulmuştu.



