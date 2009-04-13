T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'ın Rusya gezisi

13 Nisan 2009 22:26

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yakın bir tarihte Rusya'ya bir gezi planlamadığı bildirildi.

Başbakanlık kaynakları, Erdoğan'ın Rusya'ya planlanmış herhangi bir ziyaretinin bulunmadığını kaydetti.

Bugün bir gazetede yayımlanan ve Ermeni Haber Ajansı PanArmenia'ya dayandırılan haberde, 16 Nisan'da Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ile Karabağ meselesine görüşmek üzere bir araya geleceği ve toplantıya Başbakan Erdoğan'ın da katılacağı iddiasında bulunulmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24