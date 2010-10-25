Erdoğan’ın restore ettirdiği Kirazhan kiralık





MEHMET DEMİRKAYA T24

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri” sözünü, 1998’de ilk kez kullandığı tarihi Kirazhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kiraya verilecek. Kulis haberlerine göre tarihi hanı Taç Vakfı kiralamak istiyor.









İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü’nde Mısır Çarşısı’nın yaklaşık 150 metre batısında bulunan tarihi eser niteliğindeki Kirazhan’ı kiraya vermek için ihale açtı. Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kirazhan’ın(Kirizhan), 345 metrekare büyüklüğündeki birinci katı kiraya verilecek. Binanın giriş katında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Müdürlüğü bulunuyor. Kiraya verilecek olan katta ise daha önce Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü faaliyette bulunuyordu.

Belediye söz konusu yeri, yıllık 15 bin TL muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkartı. 27 Ekim 2010 tarihinde yapılacak ihaleye katılma teminatı 5 bin TL.



Tarihi mekanda tarihi konuşma

Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin verdiği hapis cezasının Yargıtay tarafından 24 Eylül 1998’de onanmasından 2 gün sonra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, restore edilen Eminönü’ndeki Kirazhan’ın açılışını yapmıştı. Hapis cezasının kesinleşmesinden sonraki ilk mesajlarını veren Erdoğan, yaptığı konuşmada “Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri” demişti. Bu deyişi daha sonra birçok kez kullanan Erdoğan’ın, yapılan bir araştırmaya göre de ilk kez Kirazhan’ın açılışında kullandı. 2009’da yaptığı bir konuşmada ise Erdoğan’ın, dil sürçmesi sonucu “Eşek ölür kalır eseri” demesiyle de dikkat çekmişti.



Taç Vakfı’nın adı geçiyor

Büyükşehir Belediyesi’nin kiraya vermek için ihale açtığı Kirazhan için belediye kulislerinde Taç Vakfı’nın adı geçiyor. Merkezi Şişli’de bulunan Taç Vakfı’nın Mütevelli Heyeti üyeleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da yer alıyor. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı ise Dr. Sinan Genim. Genim, Belediye Başkanlığı seçimlerinde AKP’den Kadıköy Belediye Başkanlığı’na adayı olmuştu. Vakfın yönetim kurulu asıl üyeleri arasında ayrıca, Başkan Topbaş’ın yeğeninin eşi Burcu Topbaş ve yedek yönetim kurulu üyeleri arasında, Topbaş’ın mimar danışmanı Kortan Çelikbilek de bulunuyor.



