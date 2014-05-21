Erdoğan'ın referans gösteremediği diğer ülkelerde yaşanan istifalar

301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma faciası sonrası, hükümet yetkililerinden sorumlu hiçbir bakan istifa etmedi. Facianın yaşandığı maden ocağına onay veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız için Twitter'de günlerdir istifa çağrısı yapılıyor. Türkiye'nin en büyük işçi katliamı olarak tarihe geçen Soma faciası için Başbakan Tayyip Erdoğan, diğer ülkelerde yaşanan faciaları refererans göstermişti. Verdiği örneklerde 1866'lı yıllarda yaşanan kazalara değinmesi tepkiye yol açan Erdoğan, başka ülkelerde yaşanan istifalara değinmemişti.

Medya analisti Reha Başoğul son yıllarda dünyada yaşanan bakan istifaları ve nedenlerini derleyerek Twitter'da paylaştı:



Güney Kore’de 300’den fazla kişinin öldüğü ve halen kayıpların olduğu feribot faciası sonrası başbakan istifa etti. Başbakan Hong-won, kazanın sorumluluğunu üstlendi, kurtarma ve arama çalışmalarındaki ‘atalet’ nedeniyle özür dileyip istifasını açıkladı.

Letonya’da süpermarketin çatısının çökmesi sonucu 54 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine başbakan Valdis Dombrovskis 27 Kasım 2013’te istifa etti. Dombrovskis, "Yaşanan trajediyle ilgili siyasi sorumluluğu üstlendiğimi ve başbakanlık görevimden istifa ettiğimi duyuruyorum" dedi.

Hindistan’da akrabaları hakkında rüşvet suçlaması bulunan demiryolu bakanı Pavan Kumar Bansal 10 Mayıs 2013’te istifa etti.

İtalya’da Hindistan ile diplomatik kriz yaratınca dışişleri bakanı istifa etti. İtalya Dışişleri Bakanı Giulio Terzi, iki İtalyan deniz piyadesinin cinayet suçlamasıyla yargılanmak üzere Hindistan’a gönderilmesi kararının üzerine 26 Mart 2013’te istifa ettiğini açıkladı.

Fransa’da hakkında vergi kaçırma soruşturması açılınca bütçe bakanı Jerome Cahuzac 19 Mart 2013’te istifa etti.

Filistin’de sendikaların baskısı nedeniyle maliye bakanı Nabil Kassis Mart 2013’te istifa etti.

Almanya’da doktora tezinde intihal yaptığı Düsseldorf Heinrich Heinde Üniversitesi tarafından doktora unvanı geri alınan Federal Eğitim Bakanı Annette Schavan 9 Şubat 2013’te istifa etti.

İsrail’de yolsuzluk ve görevi suiistimal iddiaları üzerine dışişleri bakanı Avigdor Liberman Aralık 2012’de istifa etti. Lieberman, "Hiçbir suç işlemediğimi bilmeme rağmen, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinden istifa etmeye karar verdim" dedi.

Mısır’da bir trenin okul otobüsüne çarpması sonucu 47 kişi öldüğünde Ulaştırma Bakanı Raşid el Mateeni Kasım 2012’de istifa etti.

Polonya’da Dünya Kupası elemelerinde İngiltere ile 16 Ekim 2012’de oynaması gereken maçın yağan aşırı yağmur nedeniyle ertelenmesi üzerine Spor Bakanı Joanna Mucha istifa etti. Mucha, aksiliklere karşı elinden bir şey gelmediğini ifade ederek, yine de ertelemeden ötürü kendisini “siyasi olarak sorumlu” hissettiğini belirtti.

Yunanistan’da sağlık durumu çalışmasına elvermediği için Maliye Bakanı Vasilis Rapanos Haziran 2012’de istifa etti.

İsveç’te Suudi Arabistan’da silah fabrikası kurulması planları basına sızınca Savunma Bakanı Sten Tolgfors Mart 2012’de istifa etti.

Hindistan’da mecliste porno izleme iddiaları nedeniyle 8 Şubat 2012’de Kayıtta İşbirliği Bakanı Laksman Savadi ile Kadın ve Çocuk Bakanı C.C. Patil istifa etti.

Romanya’da Avrupa Birliği fonlarında yolsuzluk yaptığı iddiaları üzerine sağlık bakanı Raed Arafat Ocak 2012’de istifa etti. Ardından Romanya Başbakanı Emil Boc da kemer sıkma önlemlerine karşı başlayan protestolar karşısında istifa etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki bir hapishanede mahkumlara işkence edildiği ve cinsel tacizde bulunulduğunu gösteren görüntülerin 2012’de muhalif bir TV kanalında yayınlanması, Gürcistan İçişleri Bakanı Baço Akhalaya'yı koltuğundan etti.

Japonya’da nükleer santral kazası sonrası Fukuşima’dan “ölüm kenti” diye söz edince Ekonomi Bakanı Yoşhio Haşiro Eylül 2011’de istifa etti. 2008 yılında ise ithal edilen pirinç ilaçlı ve küflü çıkınca Tarım Bakanı Seiichi Ota istifa etti. Yine ayn ülkede 2012 yılında geçmiş dönemlerde suç örgütleri ile bağlantısı nedeniyle Adalet Bakanı Keişu Tanaka, göreve getirildikten birkaç hafta sonra istifa etti.

Venezuela’da enerji kısıtlama planlarındaki hatalar nedeniyle dönemin devlet başkanı Chavez’in isteği üzerine Elektrik Bakanı Angel Rodriguez 2010’da istifa etti.

Honduras’ta 2008 yılında alkollüyken polis dövme görüntüleri internete sızınca Dışişleri Bakanı Milton Jimenez istifa etti.

ABD’de 2007 yılında savcıları görevden alma ve işkence nedeniyle eleştirilen Adalet Bakanı Alberto Gonzales istifa etti.

Kosova’da 2007 yılındaki protesto gösterilerinde 3 kişi ölüp 80 kişi yaralanınca İçişleri Bakanı Fatmir Recepi ahlaki sorumluluk nedeniyle istifa etti.