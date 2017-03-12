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Erdoğan'ın Rabia işaretini 'çak' sanan Filistinli çocuk, 5 parmağını kaldırarak bekledi

10 yaşındaki amatör gazeteci Janna Jihad, Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görüldü

12 Mart 2017 20:32

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül alan 10 yaşındaki Filistinli çocuk fotoğraf çekimi sırasında zafer işareti yaptı, Erdoğan kendisinden rabia işareti yapmasını isteyince, çocuk bu işareti 'çak' sanarak 5 parmağını kaldırıp bekledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri'nde ödül alanlardan biri, 10 yaşındaki amatör gazeteci Janna Jihad'dı. Jihad, ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı.

Filistin'de hiçbir profesyonel gazetecinin bulunmadığı çatışma bölgelerinden çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından tüm dünyayla paylaşan Jihad bu çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Ödülünü Erdoğan'dan alan Janna Jihad, "Ben barışın olmadığı barış ülkesi Filistin'den geliyorum" diyerek ödül için teşekkür etti. Yanında getirdiği Filistin Bayraklı atkıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna taktı.

Fotoğraf çekimi sırasında zafer işareti yapan Janna Jihad'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eliyle göstererek Rabia işareti yapmasını istedi. Erdoğan'ın kendisiyle "çak" yapmak istediğini sanan Janna Cihad 5 parmağını kaldırarak bekledi. Tercümanı çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan isteğini bu kez sözlü dile getirdi. Janna, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Rabia işareti yaparak poz verdi.

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